Imprudencia al volante: conductor atropelló a varias personas y se dio a la fuga, quedó en video

Al salir a la calle no siempre se garantiza estar a salvo de situaciones inesperadas. Aunque muchas personas toman precauciones al caminar o permanecer en espacios públicos, la imprudencia de algunos conductores puede poner en riesgo la vida de quienes se encuentran alrededor.

Un caso reciente, captado por cámaras de seguridad, muestra cómo un momento de aparente tranquilidad terminó convirtiéndose en una escena de angustia.

Las imágenes registraron el momento en que varias personas se encontraban compartiendo en las afueras de un establecimiento ubicado en una esquina. En el lugar había peatones conversando junto a la vía cuando un vehículo blanco se aproximó hasta el sitio.

Conductor atropelló a varias personas y se dio a la fuga

Según se observa en un video difundido en redes sociales, el conductor hizo una maniobra en reversa y terminó arrollando a varias de las personas que estaban cerca del automóvil. El hecho generó momentos de confusión entre quienes presenciaron lo ocurrido.

Tras el atropello, algunos de los presentes intentaron acercarse al vehículo e incluso trataron de detener al conductor. Sin embargo, este aceleró y abandonó el lugar antes de que pudiera ser retenido. De igual forma, continuó su camino manejando de manera imprudente.

Las circunstancias que llevaron al conductor a actuar de esa forma aún no son claras. Entre las hipótesis que surgieron tras el incidente se encuentran una posible falla en la conducción o un eventual estado de embriaguez. No obstante, no existe información oficial que confirme alguna de estas versiones.

Reckless driving ends in a hit-and-run😔💔 pic.twitter.com/VxjMOV0F2O — Twizeさん (@twize56655) May 24, 2026

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¿Qué hacer ante situaciones similares?

Las autoridades suelen recomendar mantener una distancia prudente de los vehículos estacionados o en movimiento, especialmente en zonas donde hay maniobras de parqueo. También es importante estar atentos a los movimientos de los automóviles y evitar permanecer en puntos ciegos para los conductores.

En caso de presenciar un accidente, se aconseja priorizar la seguridad de las personas afectadas, solicitar asistencia médica si es necesario y reportar de inmediato el hecho a las autoridades.

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Cuando existen cámaras de seguridad o registros en video, estos pueden convertirse en elementos clave para identificar a los responsables y avanzar en las investigaciones.