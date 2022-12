Investigan objeto similar a submarino argentino a 477 metros de profundidad

La Armada argentina investiga este sábado un "contacto" a 477 metros de profundidad en procura de encontrar al submarino "ARA San Juan", desaparecido hace más de dos semanas con 44 tripulantes, informó un portavoz naval.



"Uno de los contactos (...) se encuentra aproximadamente a 477 metros de profundidad. Ahora se está realizando toda la calibración del equipo en el agua, para durante el día acceder a esa profundidad y visualizar" la zona, indicó el portavoz Enrique Balbi este sábado.



El diario Clarín, que cita un informe de fuentes navales no identificadas, señaló en su página web en la tarde del sábado que se encontró un "blanco" en el fondo marítimo, "de forma alargada" y cuyas "dimensiones aproximadas fueron de 62 metros de longitud y 13 metros de altura sobre el fondo".



El diario señala que el submarino perdido mide 65,93 metros de largo por 15,3 metros de alto.



La AFP intentó confirmar esta información pero no fue posible por el momento.



La Armada inspecciona además otros tres "contactos", como se denominan las señales o indicios que deben investigar para tratar de dar con el submarino "ARA San Juan", del que ya no esperan rescatar sobrevivientes.



El jueves, las autoridades argentinas informaron que pasaban de la instancia de "rescate" de los tripulantes a "búsqueda" del submarino.



"El ambiente extremo, el tiempo transcurrido, y la falta de cualquier evidencia, impiden sostener un escenario compatible con la vida humana", enfatizó el portavoz de la Armada este sábado.



"Continuaremos (la búsqueda) hasta agotar todos los medios disponibles", reiteró.



Según medios locales, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, podría decretar un duelo nacional por tres días tras suspenderse las tareas de rescate del submarino desaparecido.



El último contacto del sumergible con la base fue el 15 de noviembre a las 07H30 (10H30 GMT) cuando navegaba por el Atlántico Sur, a 450 km de la costa.



En su último mensaje, el "ARA San Juan" informó que había superado una avería en las baterías -debidamente reportada en la madrugada- a raíz de un cortocircuito por ingreso de agua por el snorkel.



Tres horas después se registró una "anomalía hidroacústica", que resultó "consistente con una explosión" a 30 millas del lugar desde donde habían hecho el último reporte.



Un total de 28 buques, nueve aeronaves y 4.000 hombres de 18 países participaron del operativo en los últimos 15 días, según un comunicado de prensa de la Armada titulado "Cierre del caso SAR (siglas en inglés de búsqueda y salvamento) del submarino ARA San Juan".



A lo largo de dos semanas "fueron barridas un total de 557.000 millas náuticas cuadradas de exploración visual y 1.049.479 millas náuticas cuadradas de exploración radar, sin obtener contacto con el submarino", indicó la fuerza.



El "ARA San Juan" zarpó el domingo 11 de Ushuaia (3.200 km al sur de Buenos Aires) para regresar a Mar del Plata (400 km al sur de la capital), su apostadero habitual.