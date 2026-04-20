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Irán reabre aeropuertos de Teherán tras varios días de guerra con Israel y EEUU

Tras semanas de cielos cerrados por el conflicto, los motores vuelven a encenderse en los principales aeropuertos de Teherán.

Aeropuerto referencia
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

Irán reabrió sus principales aeropuertos de la capital Teherán, Imán Jomeini y Mehrabad, este lunes, informó la autoridad de aviación del país, tras varias semanas de cierre debido a la guerra con Israel y Estados Unidos.

"Se dio la autorización para los vuelos con pasajeros en el Aeropuerto Internacional Imán Jomeini y en el Aeropuerto Mehrabad" a partir de este lunes, indicó la Organización de Aviación Civil en un comunicado, citado por la agencia Isna.

Según esa organización, los vuelos comerciales volverán a operar en 10 aeropuertos de Irán "a partir del sábado".

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