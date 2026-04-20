Islamabad, lista para el diálogo pese el silencio de Teherán y el ultimátum de Trump

Pakistán ha paralizado este lunes su capital, con el cierre total de oficinas y escuelas en su zona diplomática, para acoger una posible segunda ronda de contactos entre Estados Unidos e Irán que sigue pendiente de la confirmación de Teherán a solo 48 horas de que expire la tregua regional.

A pesar de que equipos de avanzada estadounidenses aterrizaron el domingo en la base aérea de Nur Khan, en la vecina ciudad de Rawalpindi, la embajada iraní en Islamabad no ha hecho de momento comentarios sobre el envío de sus negociadores.

El ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, se reunió hoy con la jefa de la misión de EE. UU., Natalie Baker, para ultimar un dispositivo de seguridad que mantiene restringido el movimiento en la "Zona Roja", un perímetro blindado que concentra las embajadas, las principales sedes del Gobierno y las residencias oficiales de los mandatarios paquistaníes.

Todas las oficinas privadas, gubernamentales y centros educativos de la zona permanecen cerrados este lunes por orden administrativa.



"Se han dispuesto medidas especiales para todos los invitados", afirmó Naqvi tras informar a Baker sobre el despliegue. El hotel Serena, donde se celebró la primera ronda de conversaciones los días 11 y 12 de abril bajo un hermetismo total, vuelve a operar como una fortaleza sin acceso para los cientos de periodistas desplazados al centro de convenciones cercano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con destruir "cada central eléctrica y cada puente" en Irán si no se acepta un acuerdo, en un clima de tensión agravado después de que un destructor de EE. UU. abriera fuego y capturara un buque iraní que intentaba evadir el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

Pakistán por su parte intenta salvar un diálogo que busca poner fin a un conflicto iniciado el pasado 28 de febrero, cuando EE. UU. e Israel lanzaron ataques "preventivos" contra objetivos iraníes.

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Aunque el negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, reconoció ayer ciertos "progresos", matizó que un pacto definitivo todavía está "lejos".