“Israel debe responder a Irán, pero no puede hacerlo solo”: analista política israelí

Irán dio por finalizada su represalia por el bombardeo a su consulado en Damasco con el “exitoso” ataque de anoche con misiles y drones contra Israel, aunque matizó que si el Estado judío responde contraatacará.

“En estos momentos, la República Islámica de Irán no tiene intención de continuar con las operaciones defensivas, pero si es necesario no dudará en proteger sus intereses legítimos ante cualquier nueva agresión”, dijo el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, en su cuenta de X.

"El ejercicio del derecho de legítima defensa demuestra el enfoque responsable de Irán hacia la paz y la seguridad regionales e internacionales", añadió el jefe de la diplomacia iraní.

La Guardia Revolucionaria iraní atacó con cientos de misiles y drones Israel, en lo que Teherán consideró una lección para Tel Aviv, en el primer ataque directo del país contra su archienemigo en la región.

El hecho ha sido condenado por la comunidad internacional, en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la analista política israelí Rajel Leghziel señaló que Israel debe responder, pero no lo puede hacer solo.

"Probablemente veremos una respuesta. No diría inmediata porque Israel tiene que pensar una estrategia que no traiga a una crisis a nivel primero internacional y rompa esta coalición que en muy poco tiempo se formó. Me refiero a aliados de Israel que estuvieron también defendiendo el territorio, el territorio israelí durante este ataque de Irán. Me refiero a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, incluso Jordania", explicó.

De acuerdo con la analista se trata de una situación sumamente compleja y también única. "No creo que haya ningún lugar del mundo que alguien se tiene que enfrentar a este tipo de decisiones", dijo.

Occidente pide a Israel que se contenga

El canciller alemán, Olaf Scholz, condenó el ataque iraní sin precedentes contra Israel que "no debería haber ocurrido" nunca, e instó tanto a Teherán como al Gobierno de Benjamín Netanyahu a contribuir a una "desescalada" de las tensiones.

"Repito mi advertencia: no se puede seguir gestionando así (la situación) por parte de Irán. Por eso es importante que se haga todo para lograr una desescalada sobre el terreno".

Preguntado por una posible represalia israelí, el canciller alemán indicó que el modo en el que Israel ha logrado repeler el ataque Iraní con la cooperación de socios regionales e internacionales ha sido "muy impresionante".

"Supone un gran rendimiento del ejército y de la defensa aérea israelíes. Es un éxito que no se debería desperdiciar. De ahí nuestro consejo (a Israel) de contribuir ellos mismos a la desescalada" y no tomar represalias en respuesta al ataque, señaló el canciller.

Mientras, el presidente francés, Emmanuel Macron, acusó a Irán de haber llevado a cabo "un ataque desproporcionado" contra suelo israelí, pero también pidió contención a Israel.

"Israel puede luchar contra el terrorismo (...) pero es una democracia y tiene que hacerlo de forma proporcionada", señaló el presidente galo.

Y el ministro británico de Exteriores, David Cameron, destacó la importancia de que Israel no "intensifique" la tensión en Oriente Medio. "Israel tiene todo el derecho a responder como un país soberano independiente al ser atacado de esta manera. Pero creo que estamos muy ansiosos por evitar una escalada y decirles a nuestros amigos en Israel que es momento de pensar tanto con la cabeza como con el corazón", señaló Cameron.

