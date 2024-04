Israel reabrirá escuelas tras ataques iraníes; restricciones en zonas fronterizas

El ejército de Israel anunció la reapertura el lunes de las escuelas en la mayor parte del país, cerradas el sábado después de los ataques iraníes con misiles y drones.

Tras evaluar la situación, "se decidió retomar las actividades educativas en todo el país" a partir del lunes, aunque con "restricciones" en la zona fronteriza con Líbano y las localidades cercanas a la Franja de Gaza, indicó en la red social X el portavoz del ejército, Daniel Hagari.

Israel había anunciado el cierre de las escuelas durante dos días, la cancelación de guarderías y excursiones, así como restricciones a las concentraciones.

Las medidas fueron tomadas luego de que Irán lanzara la noche del sábado un ataque con drones y misiles contra territorio israelí, en represalia por una ofensiva que Teherán atribuye a Israel y que destruyó su consulado en Damasco.

Estados Unidos anunció este domingo que rechaza sumarse a un eventual contrataque israelí a Irán, al tiempo que el presidente Joe Biden advirtió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que "piense cuidadosamente" sobre cualquier escalada.

La Casa Blanca dijo que Biden no quería una guerra más amplia después de ayudar a su aliado clave a repeler un ataque masivo con drones y misiles de Teherán, en represalia por una presunta ofensiva israelí que mató a siete funcionarios iraníes en Damasco el 1 de abril.

"No queremos que esto se intensifique", afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC. "No buscamos una guerra más amplia con Irán", agregó.

Señaló que Netanyahu estaba "muy consciente" de los sentimientos de Biden, después de que los dos líderes hablaran el sábado mientras aún se desarrollaba el ataque sin precedentes de Irán.