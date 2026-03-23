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Blu Radio  / Mundo  / Izquierda se mantiene en París y grandes ciudades en elecciones de Francia

Izquierda se mantiene en París y grandes ciudades en elecciones de Francia

En París, el candidato socialista Emmanuel Grégoire se impuso sobre la aspirante conservadora Rachida Dati, asegurando la continuidad del control progresista en la capital.

Izquierda se mantiene en París y grandes ciudades en elecciones de Francia
Izquierda se mantiene en París y grandes ciudades en elecciones de Francia
Creado con IA Grok
Por: Margarita Bedoya
|
Actualizado: 23 de mar, 2026

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