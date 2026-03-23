Izquierda se mantiene en París y grandes ciudades en elecciones de Francia

Las elecciones municipales de 2026 en Francia dejaron un panorama político diverso tras la segunda vuelta, con resultados que reflejan la distribución actual de fuerzas en el ámbito local. La jornada consolidó a la izquierda en las principales ciudades, mientras que la ultraderecha logró avances puntuales en territorios específicos.

En París, el candidato socialista Emmanuel Grégoire se impuso sobre la aspirante conservadora Rachida Dati, asegurando la continuidad del control progresista en la capital. Este resultado prolonga una tendencia de más de dos décadas bajo administraciones de izquierda, luego de la decisión de la alcaldesa saliente, Anne Hidalgo, de no presentarse a un nuevo mandato.

El triunfo en la capital se convirtió en uno de los principales indicadores de la jornada electoral. Grégoire interpretó el resultado como un respaldo a una visión progresista para la ciudad, en un contexto donde las elecciones municipales funcionan como termómetro político de cara a las presidenciales previstas para 2027.

En otras grandes urbes, la izquierda también logró mantener posiciones clave. En Marsella, el socialista Benoît Payan fue reelegido, a pesar de los intentos de la ultraderecha por ganar terreno en la segunda ciudad más poblada del país. De manera similar, en Lyon, el alcalde ecologista Grégory Doucet consiguió la victoria en una contienda ajustada, marcada por alianzas estratégicas en el tramo final de la campaña.



Más allá de las principales ciudades, los partidos socialistas registraron resultados favorables en distintas localidades regionales, lo que refuerza su presencia territorial y su capacidad de movilización en el ámbito local.

Por su parte, la ultraderecha, representada principalmente por la Agrupación Nacional, presentó un balance mixto. Su líder, Jordan Bardella, destacó avances en municipios de menor tamaño y la consolidación en bastiones como Perpiñán. Sin embargo, la formación no logró imponerse en varias de las principales ciudades, incluyendo Marsella, Toulon y Nimes.

Una de las excepciones relevantes se produjo en Niza, donde Éric Ciotti, aliado de la ultraderecha, obtuvo la victoria. Este resultado otorga a ese bloque el control de una de las ciudades más importantes del país, convirtiéndose en un logro significativo dentro de su estrategia territorial.

Publicidad

En el espectro del centro político, vinculado al presidente Emmanuel Macron, los resultados evidenciaron tanto avances como retrocesos. En Burdeos, el candidato oficialista logró imponerse, mientras que en otras plazas se registraron derrotas que reflejan la fragmentación interna del sector. Entre ellas destaca el caso de François Bayrou, quien no logró retener el liderazgo en su territorio.

Al mismo tiempo, figuras con proyección nacional reforzaron su posición tras los comicios. Es el caso de Édouard Philippe, reelegido en Le Havre, lo que lo posiciona como un actor relevante en el escenario previo a las elecciones presidenciales.

La participación ciudadana alcanzó el 48,1 % en la tarde del domingo, según datos oficiales del Ministerio del Interior. Aunque la cifra supera los niveles registrados en 2020, cuando el contexto sanitario afectó el desarrollo de los comicios, se mantiene por debajo de los porcentajes observados antes de ese periodo.

Publicidad

En este contexto, los resultados de 2026 configuran una primera fotografía del equilibrio político en Francia, con una izquierda consolidada en grandes ciudades, una derecha con presencia territorial estable, un centro en búsqueda de consolidación y una ultraderecha que continúa ampliando su alcance en el ámbito local.

