Jefe del grupo Wagner sí murió en accidente aéreo: confirma la agencia aeronáutica rusa

El avión que iba de Moscú a San Petersburgo, viajaban diez personas, incluyendo tres tripulantes, y que "según las primeras informaciones, todas las personas a bordo murieron".

Pues según lo confirmó la agencia aeronáutica rusa el jefe de la milicia Wagner, Yevgueni Prigozhin, iba en esta aeronave y murió.

"Según la compañía aérea, los siguientes pasajeros estaban a bordo del avión Embraer-135 (EBM-135BJ): (...) Prigozhin, Yevgeny", así como su principal colaborador, Dmitri Utkin, indicó el regulador del sector aéreo ruso.

Joe Biden reaccionó a la noticia de la muerte del jefe Wagner

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que "no le sorprende" la posible muerte del jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgueny Prigozhin, en un accidente aéreo el miércoles en Rusia.

Grupo Wagner Foto: AFP

Publicidad

"No sé muy bien qué pasó todavía, pero no me sorprende", dijo a los periodistas.

"En Rusia suceden pocas cosas sin que Putin tenga algo que ver", añadió el presidente estadounidense desde las montañas del oeste americano, donde se encuentra con su familia.

Mientras se realizaban las operaciones de búsqueda, el presidente ruso, Vladimir Putin, participaba en una ceremonia conmemorativa de la batalla de Kursk, durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual se abstuvo de cualquier alusión al incidente.

Publicidad

En su discurso en esa región, fronteriza con Ucrania, Putin ensalzó ante soldados movilizados por la ofensiva en la exrepública soviética a quienes "combaten con valentía y determinación".

"La devoción a la patria y la lealtad al juramento militar unen a todos los participantes en la operación militar especial", proclamó, en referencia a la ofensiva lanzada por las tropas rusas a fines de febrero de 2022.

Putin había tildado a Prigozhin de "traidor" cuando este lideró el 24 de junio una sublevación de los mercenarios de Wagner contra el Estado Mayor ruso y el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, apoderándose de cuarteles del sur de Rusia y emprendiendo una marcha hacia Moscú.

Le puede interesar: