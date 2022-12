Jessica Hughes, la mujer que limpia casas en ‘topless’

Jessica Hughes es una mujer de 30 años que se llama a sí misma una ‘topless made’, es decir, una mucama que trabaja con el torso desnudo.

La californiana ha ganado popularidad en Los Ángeles por limpiar las casas en topless y usando una diminuta falda con medias y tacones.

Pese a que es un trabajo que ha ganado popularidad en varios sectores de California, son varios los que lo critican, incluida la familia de Jessica, quien aseguró no sentirse “avergonzada porque gano 175 dólares la hora y no me estoy prostituyendo ni nada de eso”.