KFC cambia Pepsi por Coca-Cola tras casi 40 años: la curiosa historia detrás del cambio

Durante casi cuatro décadas, comer pollo frito en KFC y acompañarlo con una Pepsi ha sido una combinación habitual entre las familias estadounidenses. Sin embargo, esa tradición está a punto de cambiar tras una decisión que representa un nuevo capítulo en la histórica rivalidad entre las dos grandes compañías de gaseosas.

La cadena de comida rápida originaria de Kentucky anunció el pasado 15 de octubre una nueva alianza con Coca-Cola, que reemplazará a Pepsi como su proveedor de bebidas en los restaurantes estadounidenses. Todo esto hace parte de una estrategia de KFC para renovar su menú y atraer más clientes.

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Este movimiento resulta especialmente llamativo por una relación empresarial que se remonta a los años ochenta, cuando Pepsi no solamente suministraba las bebidas de KFC, sino que también era propietaria de la cadena de pollo frito.

¿Por qué KFC dejará de vender Pepsi y cambiará a Coca-Cola?

Gracias al acuerdo, alrededor de 3.600 restaurantes KFC en Estados Unidos comenzarán a reemplazar las bebidas de Pepsi por productos de Coca-Cola a partir de enero de 2027 con una transición gradual, que se espera termine durante la primavera de ese año, es decir, entre marzo y junio.



Catherine Tan-Gillespie, presidenta de KFC en Estados Unidos, explicó que el propósito es modernizar la cadena, fortalecer sus restaurantes y ofrecer alternativas más atractivas para los consumidores.

La ejecutiva también señaló que la alianza "transmite más que lo que hay en el vaso”, en referencia a las posibilidades de desarrollar nuevos productos y experiencias junto a su socio comercial.

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Cabe resaltar que la cadena de comida actualmente presenta dificultades en el mercado estadounidense, donde enfrenta una mayor competencia de otras cadenas especializadas en pollo.

Desde 2027 los restaurantes de KFC en Estados Unidos venderán productos de Coca-Cola Foto: The Coca-Cola Company.

¿Es cierto que Pepsi fue dueña de KFC?

En octubre de 1986, PepsiCo compró Kentucky Fried Chicken por aproximadamente 840 millones de dólares, como parte de una estrategia para ampliar sus negocios más allá de las bebidas.

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La multinacional también tenía bajo su control otras cadenas reconocidas, como Pizza Hut y Taco Bell, lo que le permitió fortalecer la presencia de sus productos en miles de restaurantes.

Sin embargo, en 1997 PepsiCo separó sus negocios de restaurantes y creó una compañía independiente llamada Tricon Global Restaurants, que posteriormente, en 2002, adoptó el nombre de Yum! Brands.

Aunque Pepsi dejó de ser propietaria de KFC, las dos compañías mantuvieron su relación comercial durante las décadas siguientes.

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Por eso, el movimiento de esta semana resulta particularmente llamativo. La cadena que alguna vez perteneció a Pepsi ahora servirá las bebidas de Coca-Cola, su competidor histórico, en miles de establecimientos estadounidenses.

¿KFC también dejará de vender Pepsi en Colombia?

Por ahora, la transición aplica únicamente a los restaurantes de Estados Unidos y no afectará al mercado global. De hecho, PepsiCo recalcó que sus acuerdos internacionales con KFC continúan vigentes, por lo que, por ahora, en Colombia se seguirán sirviendo estas bebidas.

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Por su parte, en Estados Unidos los cambios primeros llegarán en enero de 2027, mientras se reemplazan progresivamente las bebidas y los equipos utilizados para servirlas.

Después de casi cuatro décadas de relación, se cierra una etapa particular en la historia de KFC y Pepsi, dos compañías que pertenecían a la misma empresa y que ahora seguirán caminos diferentes en uno de los mercados de comida rápida más importantes del mundo.