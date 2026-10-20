El hermetismo habitual que rodea a la cúpula política de Corea del Norte se vio alterado en las últimas horas tras la circulación de diversas versiones en la prensa internacional sobre el estado de salud de Kim Jong-un. Informes provenientes de medios británicos, específicamente por parte de The Sun, sugerían que el líder norcoreano podría encontrarse en estado de coma en territorio chino, una información que generó incertidumbre en el plano geopolítico global.

Ante la viralización de estos rumores, el aparato de propaganda oficial de Pionyang, liderado por la Agencia Telegráfica Central de Corea (KCNA), reaccionó rápidamente. En un movimiento estratégico diseñado para disipar las dudas sobre la continuidad de su liderazgo, el Estado norcoreano divulgó una serie de fotografías donde se observa a Kim Jong-un en funciones públicas, proyectando una imagen de normalidad y control.



Kim Jong-un reaparece en inspección de industria textil

De acuerdo con el reporte oficial de la KCNA, el dirigente norcoreano realizó una visita de trabajo para inspeccionar una exposición centrada en la producción de ropa y calzado. Estas actividades, que forman parte de la agenda rutinaria del mandatario enfocada en la economía nacional, buscan reforzar la narrativa de un líder activo y presente en la administración de los asuntos internos.

En las imágenes, no solo aparece Kim Jong-un, sino que está acompañado por figuras clave de su entorno más cercano. Su esposa, Ri Sol-ju, y su hija, Kim Ju-ae, figuran junto a él en las fotografías, un elemento que los analistas políticos interpretan como un mensaje de estabilidad familiar y política. La presencia de la joven Kim Ju-ae, en particular, ha sido objeto de estudio constante por parte de los servicios de inteligencia extranjeros, quienes siguen de cerca cualquier movimiento que pueda sugerir una futura sucesión o un refuerzo en la imagen del clan gobernante.

Kim Jong-un reaparece en fotos oficiales para desmentir que está en coma. Foto: AFP / KCNA

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El papel de la información en el control norcoreano

La estrategia de utilizar 'pruebas de vida' a través de los medios estatales es una táctica recurrente en la política norcoreana. Cuando los rumores y cuestionamientos sobre la salud o la estabilidad del mando en Pionyang alcanza la escena internacional, el régimen suele responder con material visual que contradice directamente las versiones externas, evitando siempre confirmar o desmentir explícitamente los rumores, limitándose simplemente a exponer al líder en actividades cotidianas.

Históricamente, el aislamiento mediático de Corea del Norte facilita que el vacío de información sea llenado por especulaciones. A diferencia de las democracias occidentales, donde los partes médicos son públicos y transparentes, cualquier ausencia prolongada de Kim Jong-un en los medios oficiales es interpretada por la comunidad internacional como un posible signo de crisis, enfermedad o inestabilidad interna.



Contexto de las relaciones con el exterior

El hecho de que los rumores situaran al líder norcoreano en China añade una capa de complejidad diplomática. A pesar de que China es el principal aliado político y económico de Corea del Norte, cualquier mención a intervenciones médicas o visitas no declaradas al país vecino suele ser analizada bajo la lupa de los servicios de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos, especialmente en medio de las recientes tensiones regionales tras los nuevos lanzamientos de misiles de Corea del Norte.



Hasta el momento, ni el Ministerio de Unificación de Corea del Sur ni otros organismos internacionales han emitido un comunicado oficial confirmando o refutando la veracidad de las imágenes, aunque la difusión de las mismas cumple, por el momento, el objetivo de Pionyang de acallar la narrativa instalada en la prensa occidental. El suceso subraya, una vez más, la importancia de los medios estatales norcoreanos como la única fuente "autorizada" para conocer la realidad interna del país en medio de un ecosistema de desinformación global.