Kuczynski dice que no se arrepiente de haber indultado a Fujimori

El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) afirmó que no se arrepiente de haber indultado al también exmandatario Alberto Fujimori y aseguró que la decisión de un juez de anular esa medida "es una pérdida personal".



"No me arrepiento de haber indultado a Fujimori. Quizás debí esperar a que llegara el papa, pero tampoco quería cargarle un tema de política interna. Cuando estuve en Roma, antes de su visita, le mencioné el caso de Fujimori", sostuvo Kuczynski en una entrevista publicada hoy en el diario El Comercio.

El exgobernante, que cumplió 80 años este miércoles, el mismo día en que se anuló el indulto que otorgó el pasado 24 de diciembre, agregó que no toma "nada bien" esa decisión judicial porque, indicó, "la Constitución es clarísima".



"El artículo 118 me daba, como presidente, la autoridad para dar el indulto", señaló antes de recordar que el proceso "coincidió con la Navidad; un momento en el cual se dan indultos en muchos países".



En ese sentido, Kuczynski dijo que "la anulación del indulto es una pérdida personal" porque, aseguró, siguió la Constitución y ahora han derogado "una decisión absolutamente legal".



"¿Controversial? Sin duda. Pero legal, también, sin duda", remarcó.

Vea también: Fujimori está hospitalizado por descompensación al conocer nulidad de indulto



Rechazó, además, la opinión del juez de que hubo una "falta de motivación" al otorgarse el indulto y aseguró que los informes médicos sobre Fujimori, que revisó desde junio del año pasado, "eran bien claros respecto a la taquicardia, por ejemplo".



"Él tuvo varias crisis y el estrés de estar en la cárcel doce años es muy grande. Entonces, no tengo ninguna duda de que el indulto fue bien dado. Claro, me doy cuenta de que internacionalmente fue muy criticado. Pero así es la vida pues", comentó.



El exgobernante, que renunció en marzo pasado para evitar se destituido por el fujimorismo en el Congreso por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, aseguró que no negoció con un grupo de legisladores liderados por Kenji, el hijo menor de Fujimori, para que estos evitaran su destitución.



Kuczynski acotó que "obviamente quisiera" que desde que dio el indulto, Fujimori "disfrute sus años mayores en tranquilidad y no en la cárcel".

"Pero, en fin, hay que respetar la justicia. Eso sí: siempre y cuando la justicia no esté politizada. Porque lo que vemos en el Perú hoy es que hay actores de la justicia muy politizados y eso no es bueno", comentó.



Kuczynski también dijo que el partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, la hija mayor del exgobernante, "se mueve con los vientos políticos que ellos ven".



"Qué vamos a hacer", concluyó.



Este jueves, el juez Hugo Núñez, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, anuló el indulto otorgado a Fujimori por irregularidades en su tramitación y contravenir los compromisos internacionales del Estado peruano en materia de derecho humanos.



El magistrado ordenó la captura de Fujimori para devolverlo a la cárcel de la que había salido hacia nueve meses y siete días, aunque Fujimori fue internado en una clínica de Lima por aparentes problemas de salud causados tras recibir la noticia.

Publicidad