La conducta de Trump es muy peligrosa para Estados Unidos: analista Donald Sherman

Donald Sherman, director adjunto de la Organización Ciudadanos Por la Responsabilidad y Ética en Washington, habló en Mañanas BLU 10:30 sobre la caótica escena política que se vive en Estados Unidos tras la toma del Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump y el posible impeachment contra el saliente mandatario por supuestamente instigar el asalto a la sede del poder legislativo.

“La conducta que le hemos visto a Donald Trump , en los últimos cuatro años, pero muy especialmente poco antes y después de las elecciones, ha sido algo muy peligroso para los Estados Unidos. Se ha dedicado a usar herramientas de su Gobierno para provecho electoral. Ha minado la confianza del público en el sistema electoral, lo que es muy grave”, dijo

Sherman habló, además, de los inconvenientes de Trump con su vicepresidente y la razón por la que no puede prescindir por él pese a llevarle la contraria.

“Trump espera que todos los que trabajan con su administración le sean leales a él, antes que a la ciudadanía. Mike Pence es la única persona que no ha trabajado con él a quien no puede despedir, porque el vicepresidente le debe su fidelidad y trabajo al público, así como a la Constitución, antes que al presidente”, declaró.

Sherman habló, además, del compromiso de la próxima administración para llegar a todos los ciudadanos estadounidenses sin distingos de preferencias políticas.

“Una parte importante de EE.UU. no vive dentro de la realidad, no cree en hechos testeables, como el cambio climático. Es difícil llegar a personas que no creen en eso. Biden dijo que dará todo de sí para llevar su mensaje a esa parte de la población”, declaró.

Escuche a Donald Sherman en entrevista con Mañanas BLU: