La hoja de ruta hacia la democracia en Venezuela: en busca de un sistema electoral creíble

La diputada de la Asamblea Nacional de 2015, Dinora Figuera, quien actualmente se encuentra en Madrid y en diálogo con Mañanas Blu, dio detalles reveladores sobre el proceso de diálogo iniciado en Caracas para buscar una salida democrática a la crisis venezolana.

Tras una reciente y estratégica reunión con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de 2026, Figuera enfatizó que el objetivo primordial es sentar las bases para un proceso electoral transparente que cuente con la confianza de todos los sectores.

El desafío de un Consejo Nacional Electoral creíble El eje central de esta nueva etapa de negociaciones es la reforma del sistema electoral. Figuera describe este esfuerzo como un "gran desafío" que obliga a dos instituciones contrapuestas ideológicamente a encontrar puntos comunes en beneficio del país.

El propósito fundamental, según la diputada, es "construir un Consejo Nacional Electoral creíble, un Consejo Nacional que pueda interpretar la votación de cualquier proceso electoral, sea presidencial o sea regional".



Este proceso no se limita únicamente al conteo de votos; la agenda de las mesas de trabajo es amplia y compleja. Figuera señaló que es imperativo trabajar en temas como la "libertad de expresión, la devolución de los partidos políticos que han sido despojados de sus dueños" y la revisión de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Según sus palabras, se busca una institución que "esté a la altura de la demanda del pueblo".

Institucionalidad frente a liderazgos individuales Uno de los puntos más debatidos en la entrevista fue el papel de María Corina Machado en este proceso.

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Figuera, aunque reconoce el liderazgo de Machado, subrayó que las garantías electorales deben ser universales y no diseñadas para una persona en particular. "No podemos hacer un Consejo Nacional Electoral a la medida de María Corina o a la medida de otro candidato. Tenemos que hacer... un proceso electoral que le sirva a cualquier aspirante", afirmó de manera tajante.

María Corina Machado. Foto: EFE.

Para la diputada, el éxito de la transición depende de que el proceso sea estrictamente institucional: "De ninguna manera nos podemos adueñar de un proceso que... lo responsable es que sea hecho institucionalmente".

Veeduría internacional y plazos realistas El acompañamiento de la comunidad internacional, y específicamente de Estados Unidos, ha sido fundamental para este nuevo acercamiento. Figuera destacó la labor del jefe de misión, John Barrett, y calificó el momento actual como una oportunidad histórica donde "dos posiciones antagonistas puedan ceder a los términos".

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A pesar de las expectativas, la diputada evitó fijar fechas concretas para las elecciones, desmarcándose de rumores que apuntan a 2027. Utilizando una analogía para explicar la complejidad del proceso, sentenció: "Al elefante hay que comérselo de a pedacito".

Explicó que actualmente se encuentran en una fase de "investigación y estudio técnico" basada en las leyes venezolanas y la Constitución, con el fin de asegurar un camino libre de violencia electoral y con observación internacional de alta calidad.

Finalmente, Figuera vinculó la recuperación de la democracia con la solución de los problemas sociales más urgentes. "Si nosotros queremos resolver el problema de la educación... de la salud pública... tenemos que pasar primero por un proceso electoral que abra el camino de nuevas instituciones", concluyó, reafirmando su fe en que este proceso, aunque largo, llevará al reencuentro de los venezolanos a través de las urnas.

Escuche aquí la entrevista: