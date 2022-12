La paradoja de celebrar Navidad en Venezuela sin carne a la venta

Desde este 1 de noviembre, por decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro, comenzó la Navidad en el vecino país. Sin embargo, la realidad en las calles de Caracas es que se mantiene la crisis y la escasez de productos, siendo la carne el alimento que recientemente desapareció de los puntos de venta.



Blu Radio recorrió varias carnicerías del centro de Caracas, encontrando que los encargados explican que luego del decreto de la semana pasada para regular el precio del producto, sus negocios fueron fiscalizados y la carne desapareció.



“Más de una semana sin carne, por la regulación de precios, que los proveedores quieren enviar la carne a un precio y no se puede vender porque saldría mucha pérdida y no se puede, ahora vendemos nada más cerdo y el pollo llega poco y se acaba rápido”, explicó Jorge Luis, encargado de una carnicería cuya vitrina estaba prácticamente vacía.



En otro comercio, Ricardo sólo leía el periódico pues no tiene productos que ofrecer a los clientes: “Desde el miércoles de la semana pasada no viene carne, esperaremos que nos traigan la regulada para entonces vender, mientras tanto, huesos”.



Entre tanto, las personas recorren carnicerías tratando de buscar qué llevar a sus casas para comer en un país en que también escasean otros productos básicos, como harina, pasta y pan.



El señor José Luis cuenta que lo que ha comido esta semana es porque la anterior pudo comprar algo adicional: “Estaba buscando muslos porque tampoco se encuentra por ningún lado, y solo encontré acá pero a 36.000 bolívares (…) y ahorita no alcanza nada”.



La señora Martina asegura que regular no es la solución al problema, “Esa no es la actitud, ¿cuánto gasta una carnicería comprando carne? Y la va a poner a un precio más barata, es chimbo, están perdiendo ellos”.

