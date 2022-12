La Unión Europea reclama ya elecciones libres en Venezuela: diputada Beatriz Becerra

La diputada Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, habló en El Radar, de BLU Radio, sobre la crisis política y la incertidumbre que atraviesa Venezuela y la región tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino.

“La postura de Europa quedó expresada de manera inequívoca a través del comunicado del Consejo de ministros, que es la voz de los 28 Estados miembros, emitieron el día 23 (de enero) (…) Me hubiera gustado que la Unión Europea dijera de forma directa que reconocemos a Guaidó como presidente interino de Venezuela; eso es lo pertinente”, dijo.

Agregó la diputada que “desde luego” la posición de la Unión Europea es muy clara y “toma partido inequívocamente por la Asamblea Nacional, advierte a Maduro sobre cualquier represión violenta y reclama de forma expresa unas elecciones verdaderamente libres”, agregó.

“En Venezuela, la oposición ha elegido la vía más difícil, pero la correcta, que es la transición democrática constitucional. El mundo entero democrático va a estar con ellos (…) Es imprescindible que esta encarnación democrática y legitima en Venezuela, que tiene la Asamblea y Guaidó, sea reconocida y apoyada”, mencionó.

Becerra se refirió a Nicolás Maduro como “el usurpador” y aseguró que él debe tener que los diputados y Guaidó son intocables.

Finalmente, mencionó que no es cierto que Maduro tenga el apoyo completo de las Fuerzas Militares, pues hay muchos de ellos que están encarcelados, en el exilio o cansados de la tiranía y la difícil situación en el vecino país.

“Maduro ya no es presidente. Eso es algo que es un hecho, no es una opinión. Maduro desde el 10 de enero ha dejado de ser presidente de Venezuela y, por lo tanto, no tiene ningún tipo de mandato ejecutivo ni sobre las fuerzas armadas ni sobre ninguna fuerza ministerial”, puntualizó.