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Ladrón robó millonario reloj de lujo pero sorprendió a todos con una nota

La tienda que fue víctima de este hurto no esperaba que el ladrón se comportara de esa manera.

Ladrón robando reloj.
Ladrón robando reloj.
Foto: referencia, Flow
Por: AFP
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Actualizado: 5 de nov, 2026

Un reloj de lujo suizo valorado en 290.000 dólares, robado la semana pasada de una tienda de Tokio, Japón, tuvo un final impensado cuando fue devuelto junto a una nota de disculpa, informó la prensa local.

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El robo ocurrió cuando un hombre que se hizo pasar por cliente se probó el Audemars Piguet y huyó de la tienda en la capital japonesa con la pieza.

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El caso tuvo un giro inesperado cuando la marca de lujo recibió un paquete con el reloj, junto a una nota escrita a mano pidiendo disculpas, informó el lunes el diario Asahi Shimbun y otros medios, que citaron a fuentes policiales no identificadas.

El número de serie del reloj permitió confirmar que se trataba del mismo que había sido sustraído, según los reportes.

La tienda no quiso comentar el caso al ser consultada por la AFP. La policía de Tokio continúa buscando al sospechoso del robo, según Asahi.

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