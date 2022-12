Las promesas del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

El izquierdista Andrés Manuel López Obrador asumió este sábado la presidencia de México con un ambicioso plan de gobierno repleto de obras, programas sociales y la promesa de crear una "nueva patria" sin corrupción, violencia o pobreza.

Estas son las principales propuestas que declaró en el discurso a la Nación ofrecido tras su investidura ante el Congreso de la Unión:



1. Acabar con la corrupción y la impunidad. Para ello, promueve una ley para que la corrupción sea considerada un delito grave.



2. Reabrir el caso de Ayotzinapa para llegar a la verdad de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 y castigar a los responsables.



3. Acabar con la "calamidad" del modelo neoliberal, que ha empobrecido la población y cuyo "distintivo" es la corrupción.



4. Convertir la migración en "optativa y no obligatoria".



5. Volver la autosuficiencia energética al país con la renovación y construcción de refinerías.



6. Combatir la pobreza y la marginación "como nunca se ha hecho", poniendo en el centro a los "vulnerables y desposeídos".



7. Otorgar diez millones de becas a estudiantes.



8. Crear cien universidades públicas.



9. Contratar 2,3 millones de jóvenes como aprendices remunerados en empresas.



10. Aumentar la pensión de adultos mayores al doble y con carácter universal.



11. Dar un millón de pensiones por discapacidad.



12. Ayudar a los damnificados de los sismos.



13. Dar ayudas sociales a las clases más necesitadas y sin intermediarios.



14. Proporcionar atención médica universal, en un plazo de tres años.



15. Evitar afectaciones al medio ambiente, instaurar un plan de reforestación y prohibir el 'fracking' y los alimentos transgénicos.



16. Bajar los sueldos de los altos funcionarios, empezando por el del presidente, que percibirá el 40 % menos que su antecesor, Enrique Peña Nieto.



17. Reducir el 50 % de los gastos en publicidad oficial.



18. Eliminar las flotillas de aviones y otros vehículos oficiales. Vender el avión presidencial.



19. Crear una Guardia Nacional, encabezada por militares, con pleno respeto a los derechos humanos. "El soldado es pueblo uniformado", dijo.



20. En política exterior, apeló a la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos.



21. Reformar el artículo 108 de la Constitución para eliminar la impunidad y los fueros de altos funcionarios y permitir que el presidente pueda ser juzgado como "cualquier ciudadano".



22. Erradicar cualquier tipo de fraude electoral.



23. No aumentar impuestos en términos reales.



24. No subir los precios de los combustibles más allá de la inflación y, tras rehabilitar las refinerías, dejar de comprar combustible en el extranjero.



25. Tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco, una obra de 13.300 millones de dólares, construir el aeropuerto de Santa Lucía, aledaño a la capital, en tres años.



26. Respetar los contratos suscritos en el anterior gobierno.



27. Mantener la autonomía del Banco de México.



28. No endeudar al país.



29. Mantener el sufragio efectivo y la no reelección, que actualmente está prohibida en México y requeriría una reforma constitucional.



30. En dos años y medio, consultará al pueblo si quiere su permanencia en la Presidencia.