¡Le salió competencia a las Kardashians! Crean reality protagonizado por gatos

Diariamente circula contenido en la web que los usuarios creerían ser lo más loco o divertido que han visto. Estos videos serían unos de ellos.

Con un estilo similar al reality show de las famosas hermanas Kardashian crearon una página en Facebook en Islandia, la cual muestra el día a día de cuatro gatos.

Además de hacerle tributo al programa, le otorgaron el nombre: “Keeping Up With the Kattarshians”, muy similar al de las estadounidenses (Keeping Up With the Kardashians).

Los mininos se encuentran en una casa de muñecas, captados por tres cámaras de video que graban las actividades de estos durante 24 horas.

Aunque el contenido, a simple vista, puede parecer banal, la verdad es que este busca que los usuarios y amantes de los gatos los conozcan y ayuden a encontrarles un hogar.

