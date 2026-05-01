Lo que dijo suegra de Carolina Flores cuando fue capturada en Venezuela por asesinato de la exreina

La captura de Erika María “N”, señalada como presunta responsable del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, sigue revelando detalles clave sobre su comportamiento tras huir de México. Uno de los más recientes tiene que ver con lo que dijo al momento de ser interceptada por las autoridades en Caracas, Venezuela.

De acuerdo con el periodista Norberto Mazza, corresponsal de NMás, la mujer no aceptó su detención en un primer momento y reaccionó cuestionando la legalidad del procedimiento. “Ella se negó a ser detenida, dijo: ‘¿Por qué?’, que estaba en otro país”, relató el comunicador sobre el momento en que fue ubicada por las autoridades.

La reacción no terminó ahí. Según el mismo reporte, Erika María “N” también negó cualquier responsabilidad en el crimen ocurrido el pasado 15 de abril en un apartamento de Polanco, en Ciudad de México. En ese hecho murió Carolina Flores, de 27 años, tras recibir múltiples impactos de bala dentro de su vivienda, en un caso que ha generado indignación internacional.

Esto fue lo que hizo la mujer tras cometer el atroz crimen. Foto: Redes sociales

Durante su detención, la mujer insistió en que no podían capturarla. “No tenían autoridad para detenerla por un delito que ella no había cometido”, explicó Mazza, citando la postura de la presunta agresora frente a los funcionarios venezolanos.



Ante su negativa y resistencia, las autoridades optaron por un mecanismo alterno: detenerla inicialmente por desacato a la autoridad. Esta figura legal permitió su retención mientras se formalizaba la notificación roja de Interpol, que finalmente sustentó su captura con fines de extradición.

La detención se produjo el 29 de abril en Caracas, luego de que la mujer huyera de México un día después del crimen, haciendo escala en Panamá antes de llegar a Venezuela. Su escape fue posible, según autoridades, por un desfase en la activación de alertas migratorias y la emisión tardía de la ficha roja.

El caso ha causado conmoción no solo por la violencia del hecho, sino por los elementos que lo rodean, incluyendo grabaciones parciales del crimen y las tensiones familiares previas que han salido a la luz en la investigación.

Publicidad

Actualmente, Erika María 'N' permanece bajo custodia en Venezuela mientras avanza el proceso de extradición solicitado por la Fiscalía de Ciudad de México. Será en ese país donde deberá responder por un caso que ha puesto nuevamente en el centro del debate la violencia contra las mujeres en la región.