Lo que había en cuba no era una revolución era una dictadura: Alberto Milian

Alberto Milian, analista militar cubano, se refirió a la muerte de Fidel Castro y aseguró que “lastimosamente” con la desaparición del padre de la revolución no habrá cambios sustanciales en su país.



“Fidel utilizó la palabra socialista para justificar su dictadura, la prostitución se ha incrementado, son más pobres que antes, ha dejado a Cuba peor que en la dictadura Fulgencio Batista, desgraciadamente no será el final de la dictadura castrista”, dijo Milian.



Indicó que actualmente en la isla la sociedad se ha divido entre quienes se han acostumbrado al régimen y entre quienes quieren abandonar el país porque consideran que no hay un futuro.



“Hay tres facciones en Cuba, los pobres campesinos, las personas explotada, el otro grupos son las personas que se han acomodado al régimen y otro grupo es el de los jóvenes que se quieren ir, que no quieren seguir en Cuba porque no le ven ningún futuro”, indicó.



“La muerte de este hombre no significa el fin de una dictadura, solo se ha acabado un ciclo muy duro para los cubanos y para los latinoamericanos, vincular a Fidel con Simón Bolívar ofende los sentimientos de quienes conocen la historia”, concluyó.