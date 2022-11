Lo que hemos hecho no tiene precedente ni equivalente: Macron

El presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, celebró su victoria ante sus seguidores y subrayó que lo conseguido desde que lanzó su movimiento político, hace poco más de un año, "no tiene precedente ni equivalente".



"Lo que hemos hecho desde hace tantos meses no tiene precedente ni equivalente. Todo el mundo decía que era imposible. ¡Porque no conocían Francia!", subrayó Macron en la explanada del Louvre, en un discurso cargado de emotividad ante decenas de miles de personas.



El joven político socioliberal (39 años) insistió en que la tarea que queda por delante es "inmensa", y pidió a los que han votado por él que vuelvan a respaldar en las legislativas de junio a su plataforma política para "construir una mayoría (de gobierno) verdadera, fuerte, una mayoría del cambio al que el país aspira".



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias



-Sectores del Congreso aseguran que la reunión entre las Farc y el ELN será fundamental para impulsar la implementación del proceso de paz y las negociaciones en Quito.



-Organismos de socorro continúan activados en Cali y el departamento del Valle por las lluvias que se presentan en varios sectores de esta zona del país.



-La escasez de alimentos y toda la crisis social y política que vive Venezuela hicieron que Henry Aldaña, un ingeniero de sistemas, renunciara a su empleo y abandonara ese país para buscar oportunidades en Colombia.



-Una exhaustiva investigación adelanta la Policía en Curumaní, Cesar, para dar con el responsable del homicidio de un niño de 4 años.



-El Ejército de Estados Unidos confirmó este domingo la muerte del jefe del grupo yihadista Estado Islámico en Afganistán, Abdul Hasib, durante una operación a fines de abril.



-Las autoridades de Venezuela hallaron los restos de 8 de las 13 personas que iban el pasado 30 de diciembre a bordo de un helicóptero del Ejército que sufrió un accidente en el estado Amazonas (sur), confirmó el Ministerio Público (MP, Fiscalía).