Lo que pasó en Venezuela fue un “descarado ocultamiento” de resultados: Simón Calzadilla

Venezuela sigue sumida en una crisis electoral tras las elecciones en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Nicolás Maduro, resultado que desde la oposición no reconocieron al denunciar presuntas irregularidades. Justamente, en diálogo con Mañanas Blu, el secretario general del Movimiento por Venezuela, Simón Calzadilla, dijo que lo que ocurrió en el país fue algo nunca visto y lo tildó de “una descarada” jugada.

Calzadilla explicó que, durante la cita en el Tribunal Supremo de Justicia, se les solicitó llevar los instrumentos electorales y responder preguntas sin mayor explicación. Contó que, hasta el momento, no han recibido los resultados del acta de totalización debidamente tabulado mesa por mesa, como lo establece la ley de procesos electorales del país.

En relación a las declaraciones de Diosdado Cabello, quien afirmó que el Consejo Nacional Electoral no entrega actas en ninguna parte de la República, Calzadilla señaló que esto es una manipulación y tergiversación de la realidad. Insistió que la falta de entrega de resultados y actas constituye una grave situación que afecta a los venezolanos.

“Sigue la perorata. Hace seis años, el partido empezó en una controversia pública sobre quién había ganado el proceso electoral. Ellos consideraban que el que había ganado era su candidato y procedieron a escanear y publicar en un portal web los resultados acta por acta. Por qué no lo hacen ahorita, las actas que tienen por qué no las muestran, por qué no defiende a su candidato ganador mostrando las actas. Bueno, porque ellos saben (…) Ahora, aquí lo que hay es un descarado ocultamiento de los resultados reales. Eso ya lo sabe la comunidad internacional y lo sabe el país y todo lo que uno ve son peroratas para intentar desviar la atención y ocultar la grave situación que estamos padeciendo los venezolanos”, recalcó.

Sobre las declaraciones de Maduro, enfatizó que se trata de una falacia intentar quitarles a los partidos políticos la constancia que por derecho legal les debe entregar el propio CNE. Además, señaló la falta de transparencia y el ocultamiento de los resultados reales. En ese sentido, comentó que eso solo es un intento por desviar la atención de la grave situación que hoy viven.

Además, Calzadilla denunció que, a 12 días de las elecciones, los candidatos y partidos políticos desconocen cuántos votos obtuvieron, ya que no se les ha entregado el acta de totalización. Esto, dijo, constituye una violación e irregularidad sin precedentes en la tradición electoral venezolana.

Por otra parte, hizo hincapié en que el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido un procedimiento que no está contemplado en la ley, al solicitar a los partidos políticos entregar las copias del acta de escrutinio. Esto es totalmente ilegal, según precisó, ya que los partidos políticos tienen el derecho de cotejar los resultados que tienen en esa acta con la que debe entregar el Consejo Nacional Electoral.

Ante las interrogantes sobre la entrega de las actas de votación, Calzadilla afirmó que, durante la cita en el Tribunal, los magistrados no respondieron a las inquietudes sobre este tema. Además, destacó la importancia de que las grabaciones de la audiencia salgan a la luz pública para que todos puedan conocer la verdad.