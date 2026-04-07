Lo último de la guerra en Oriente Medio: Israel advierte a iraníes que no viajen en tren

Al menos 33 personas murieron, entre ellas cinco niños, desde la madrugada de este martes en los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra diversos puntos de Irán, en el día 39 de la guerra.

Al menos 18 personas, incluidos dos niños, murieron en bombardeos contra zonas residenciales en la provincia de Alborz, a 50 kilómetros al oeste de Teherán, mientras otras 24 resultaron heridas, anunció el vicegobernador provincial, Qodratolá Seif, según reportó la agencia Mehr.

"Una vez más se reveló el rostro maligno de los enemigos de esta tierra con ataques a viviendas", denunció Seif.

En el distrito de Shahriar, en la provincia de Teherán, se han reportado 9 muertos y 15 heridos también por un ataque que alcanzó viviendas, según medios iraníes, que indicaron que los equipos de rescate buscan posibles víctimas entre los escombros.



Otras seis personas, entre ellas tres niños, perdieron la vida en ataques israelí-estadounidenses en el condado de Pardis, al noreste de la capital iraní.



Etapa "crítica" de los esfuerzos de mediación

El embajador iraní en Pakistán, país mediador entre Teherán y Estados Unidos, consideró el martes que las conversaciones destinadas a poner fin a las hostilidades se acercaban a "una etapa crítica".

"Los esfuerzos positivos y constructivos desplegados por Pakistán (...) para poner fin a la guerra se acercan a una etapa crítica y delicada", escribió sin dar más detalles el diplomático Reza Amiri Moghadam en la red social X.



Israel insta a iraníes a no viajar en tren

El ejército israelí instó este martes por la mañana a los iraníes a que eviten viajar en tren hasta las 17H30 GMT, en un mensaje publicado en X que hace presagiar futuros ataques contra la red ferroviaria de la república islámica.

"Estimados ciudadanos, por su seguridad, les rogamos que se abstengan de utilizar los trenes o de viajar en tren en todo el país desde ahora y hasta las 21H00, hora de Irán", escribieron las fuerzas militares israelíes en su cuenta en persa. "Su presencia en los trenes y cerca de las vías férreas pone en peligro su vida", añade el mensaje.



Cerrado el puente que conecta Arabia Saudita y Baréin

La única vía que conecta Arabia Saudita con Baréin fue cerrada temporalmente por razones de seguridad tras las alertas emitidas en la región, informaron este martes las autoridades, mientras Irán continúa con los ataques contra sus vecinos del Golfo.

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"Se ha suspendido el tráfico de vehículos en el puente Rey Fahd como medida de precaución", afirmó el organismo que gestiona esta serie de pasos elevados de 25 kilómetros que conectan ambos países.



Sinagoga destruida en Teherán, según medios

Una sinagoga de Teherán quedó "totalmente destruida" por bombardeos israelíes y estadounidenses este martes de madrugada, informaron la agencia Mehr y el diario Shargh.

"Según informaciones preliminares, la sinagoga Rafi-Nia (...) fue totalmente destruida en los ataques de esta mañana", escribió Shargh.

El judaísmo es una de las religiones minoritarias reconocidas legalmente en Irán, donde hay una pequeña comunidad judía.



Planta petroquímica en Arabia Saudita afectada por ataques

Ataques nocturnos contra Arabia Saudita afectaron un complejo petroquímico situado en una extensa zona industrial de la ciudad oriental de Jubail, informó este martes a la AFP una fuente sobre el terreno, horas después de que se produjeran bombardeos contra instalaciones similares en Irán.



Tokio desea contactar a Teherán

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aseguró este martes que se están llevando a cabo "preparativos" para una conversación telefónica con el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

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"Debemos comunicarnos tanto con Estados Unidos como con Irán, por lo que estamos tratando de organizar llamadas telefónicas con los presidentes de ambos países", indicó ante el Parlamento.

Tokio anunció además este martes la liberación de un segundo ciudadano japonés detenido en Irán. La agencia de noticias Kyodo señaló por su parte que se trataba "presumiblemente" del jefe de la oficina en Teherán de la cadena de televisión pública japonesa NHK.



Israel repele misiles iraníes

El ejército israelí anunció este martes en la plataforma de mensajería Telegram que "detectó misiles lanzados desde Irán" y que su defensa aérea estaba en acción para interceptarlos.



Israel ataca Teherán y sus alrededores

El ejército israelí anunció este martes una "oleada" de ataques aéreos "con el objetivo de dañar la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras zonas de Irán".

Poco antes se habían escuchado explosiones "en algunas zonas de Teherán y Karaj", una ciudad limítrofe al oeste de la capital, informaron las agencias de noticias iraníes Mehr y Fars.



Siete misiles interceptados en Arabia Saudita

Arabia Saudita interceptó siete misiles balísticos lanzados hacia el este del país, cuyos restos cayeron "cerca de infraestructuras eléctricas", anunció este martes en la red social X el Ministerio de Defensa del reino, que evalúa los daños.

Dos muertos en el Kurdistán iraquí

Un dron "procedente de Irán" causó la muerte de una pareja al impactar contra su vivienda en el Kurdistán iraquí, informaron las autoridades en la madrugada de este martes.

Horas antes dos detonaciones se pudieron escuchar cerca del aeropuerto de Erbil, que acoge a asesores de la coalición antiyihadista liderada por Estados Unidos.



Trump advierte que todo Irán podría ser "eliminado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes en una conferencia de prensa que Irán entero podría ser "eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)", plazo en que expira un ultimátum para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

Después, declaró que Washington tiene un plan con el que podría destruir todos los puentes y todas las plantas energéticas de Irán en "cuatro horas".

El ejército iraní dijo luego a través de su portavoz que esta "retórica arrogante" de Trump no altera sus planes.