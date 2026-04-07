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Blu Radio  / Mundo  / Lo último de la guerra en Oriente Medio: Israel advierte a iraníes que no viajen en tren

Lo último de la guerra en Oriente Medio: Israel advierte a iraníes que no viajen en tren

Al menos 18 personas, incluidos dos niños, murieron en bombardeos contra zonas residenciales en la provincia de Alborz, a 50 kilómetros al oeste de Teherán, mientras otras 24 resultaron heridas, anunció el vicegobernador provincial, Qodratolá Seif, según reportó la agencia Mehr.

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