López Obrador no aclara si habrá encuentro con Petro y Lula para discutir Venezuela

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó este martes que no está al tanto de una posible reunión virtual sobre la crisis poselectoral en Venezuela convocada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, en la que también participaría el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante su conferencia matutina, López Obrador indicó que no tenía "intención de abordar ese tema". Comentó que no estaba informado sobre la reunión hasta que los periodistas le preguntaron, y añadió que tal vez reciba una llamada al respecto durante el día, aunque no se había tenido ninguna conversación previa sobre el asunto.

Según fuentes de la Presidencia colombiana, se planeó una reunión en la Casa de Nariño para tratar la situación en Venezuela, y se prevé un encuentro virtual con Lula y López Obrador, quienes han manifestado posturas similares, aunque con matices, sobre las elecciones venezolanas del 28 de julio.

La última declaración de López Obrador sobre el tema fue el viernes pasado, un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmara la victoria del actual presidente Nicolás Maduro, aunque el mandatario mexicano aún no ha reconocido dicho triunfo. En ese momento, López Obrador señaló que esperaría a que se publicaran las actas, dado que el TSJ había sostenido la victoria de Maduro y recomendado la divulgación de las actas.

La crisis en Venezuela se intensificó el lunes con la orden de arresto emitida por el TSJ contra el excandidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, respaldado por María Corina Machado. El Gobierno de México no se unió al rechazo a esta medida expresado este martes por Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

López Obrador se limitó a expresar su "solidaridad y apoyo" a Petro, su "amigo" y presidente de Colombia, destacando las "fuertes presiones" que enfrenta debido a los grupos oligárquicos en Colombia. "Es importante considerar que nunca antes en Colombia se había tenido un presidente progresista", concluyó el mandatario mexicano.