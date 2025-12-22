En vivo
Los correos de Epstein ponen en aprietos a Trump, sus aliados y a la monarquía británica

Los correos de Epstein ponen en aprietos a Trump, sus aliados y a la monarquía británica

Los correos del pederasta Jeffrey Epstein, divulgados por congresistas demócratas, revelaron que Trump conocía sus crímenes y que, además, había pasado “horas” con una de las víctimas.

