Los enigmas detrás de la muerte de modelo colombiana Stephanie Magón en México

La mujer, de 23 años, fue encontrada muerta el sábado pasado en el exterior de su domicilio, en el céntrico barrio de Nápoles de la capital mexicana, como "consecuencia de una precipitación" desde la azotea, según indicó esta semana la Fiscalía capitalina.

Publicidad

Ello "tomando en consideración que no hay evidencia de huellas de lucha, defensa, forcejeo y/o sometimiento", apuntó en un escueto comunicado esta institución, que al dar a conocer el suceso no se aventuró a relacionar la muerte con la caída desde el edificio.

La víctima estaba "desnuda" y presentaba "diversos golpes (traumatismo craneoencefálico y fractura de mandíbula)", señaló la fiscalía en un primer momento.

Publicidad

El titular del Tribunal Superior de Justicias del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías, dijo que "la mataron a golpes" y habló de feminicidio, pero fuentes de la institución señalaron a Efe que el funcionario había sido impreciso al dar esas declaraciones.

Publicidad

Por ello, emitieron una nota en la que hacían referencia a la versión otorgada por la Procuraduría de Justicia capitalina sobre las causas del fallecimiento de la joven.

La mayoría de vecinos de la zona no quieren hablar y, molestos, observan el vaivén de periodistas en esta tranquilísima calle en la que apenas pasan vehículos, no hay cámaras de seguridad capitalinas y donde solo recuerdan una vez en la que robaron los espejos de varios vehículos aparcados.

Publicidad

"Yo la verdad, tengo miedo", dijo a Efe una vecina que prefirió no identificarse.

Publicidad

"El cuerpo estaba como en posición fetal, desnudo, a nosotros nos daba la espalda. Yo no escuché nada, ni gritos ni nada, nada más el cuerpo y eso porque con el ruido de las patrullas nos despertamos", relató Arturo, residente en una casa que queda justo enfrente del edificio de la joven, ubicado en el número 20 de la calle Miami.

No vio ni escuchó la supuesta caída, pero sí el cuerpo tendido en el asfalto de esta muchacha, madre de un niño de cuatro años.

Publicidad

Los días han borrado la silueta que trazaron sobre el pavimento los peritos, pero Arturo indica el lugar exacto donde fue hallada. A unos seis metros de distancia del edificio, de unos 13 metros de altura, y cercano a un árbol y unos cables que podrían haber cambiado la trayectoria de su salto desde la azotea.

Publicidad

En dos de los árboles que adornan la calle hay una cinta negra en recuerdo de la joven, madre de un niño de cuatro años.

Hasta el momento ha habido pronunciamientos oficiales a cuentagotas y un alud de filtraciones que han derivado en decenas de hipótesis en medios de comunicación.

Publicidad

Se conoce que Stephanie, estudiante de Comunicación Social en su Cali natal, había llegado a la Ciudad de México hacía unos tres meses para impulsar su carrera de modelo con un contrato de la compañía New Icon Model Management.

Publicidad

En su última noche, Magón fue a la fiesta de los Pachanga Boys en el Foro Normandie, en el centro capitalino, y unos amigos la sacaron del lugar cuando la hallaron fuera de sí, como desmayada, en el lavabo.

"La drogaron porque se estaba quitando la ropa. Y ella no era una niña que se drogara con otra cosa que no fuera marihuana, y esto sí te lo puedo asegurar, no tengo ni la menor duda. La drogaron cabrón (mucho) con algo muy fuerte", reveló una de sus amigas en un mensaje de voz que publicó hoy Radio Fórmula.

Publicidad

Aparentemente, varios conocidos la llevaron a casa en taxi y al llegar, sobre las seis de la mañana del sábado, la joven, que rentaba un cuarto en la última planta, se despojó de todas sus ropas, subió una escalera de madera y se lanzó al vacío desde la azotea.

Publicidad

Medios locales aseguran que la Fiscalía ya determinó mediante examen toxicológico que no había consumido alcohol, ni marihuana ni cocaína, y que va a realizar un segundo estudio para analizar la presencia o no en el cuerpo de una veintena de drogas sintéticas.

Desde Colombia, su familia y amigos siguen sin comprender la muerte de esta joven que describen como positiva y una "excelente amiga".

Publicidad

Hasta el momento, el volumen de información no oficial vertida en medios e interrogantes recuerda a la del brutal asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y otras cuatro mujeres a finales de julio de 2015 en otro departamento de la capital.

Publicidad

Precisamente, en este multihomicidio hubo una modelo colombiana entre las víctimas.

Se trata de Mile Virginia Martín, a quien se relacionó con uno de los presuntos asesinos y, aunque de forma más velada (y no probada), con la prostitución y las drogas.

Publicidad

En otro julio, esta vez de 2012, la cantante colombiana Diana Alejandra Pulido, conocida como Aleja Pulido, murió al caer del séptimo piso de un edificio del lujoso barrio de Polanco.

Publicidad

Al parecer fue un accidente, pero la historia sigue llena de incógnitas como las que rodean la muerte de Stephanie.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

Publicidad

Publicidad

-Fedepalma aseguró que el Gobierno está poniendo en riesgo la competitividad del agro colombiano al reducirle en más de 800 mil millones de pesos los recursos del presupuesto general para el año 2017.

-Un video de una cámara de seguridad es la pieza clave de la investigación que adelantan las autoridades para capturar a un mototaxista que abusó sexualmente de una joven en Bucaramanga.

Publicidad

-Decretar la emergencia social ante problematice del hacinamiento en las cárceles del país insistió la Defensoría del Pueblo desde el departamento del Tolima.

Publicidad

-Fueron capturados dos sujetos sindicados de cometer un triple homicidio el pasado 3 de julio en municipio de Palmira.

-Noticia en desarrollo: Nicaragua intensificó sus controles aéreos y terrestres en las fronteras ante movimientos de migrantes "sin precedentes" en Centroamérica y en prevención de hechos delictivos, informó una fuente oficial.

Publicidad

-La cifra: Más de 2.000 bomberos luchan en el norte de Portugal contra 79 incendios registrados en las últimas horas, tres de ellos de consideración, dos bomberos resultaron heridos durante las operaciones.

Publicidad

-Quedamos atentos: Los tailandeses deciden acerca de una nueva y muy controvertida Constitución que daría a la junta militar en el poder un mayor control de la vida política, incluso después de unas elecciones.