Los extraños mensajes de la exnovia de Emiliano Sala sobre el accidente de avión

Berenice Schkair, exnovia del futbolista Emiliano Sala, quien se encontraba a bordo del avión que desapareció entre Francia y Reino Unido, publicó un llamativo mensaje en su cuenta de Twitter que posteriormente borró, pero del que quedó registro gracias a la captura de varios usuarios en las redes sociales.

“Investiguen la mafia del fútbol porque no me creo este accidente”, escribió la mujer, que luego siguió mostrando su indignación en Instagram por la suspensión de las labores de búsqueda.







“No dejen de buscarlo por favor !!! porque no puedo creer este accidente ni que suspendan una búsqueda por mal clima. No puedo creer que suspendan la búsqueda hasta mañana que pierdan tiempo horas y no hagan nada siento impotencia. No puedo parar de pensar en vos que estés bien sano y salvo (…)”, añadió.

Las operaciones de búsqueda del pequeño avión en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala y que desapareció el lunes en el Canal de la Mancha se reanudaron este miércoles tras el amanecer, anunció la policía de Guernesey.