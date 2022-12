Los mercados en Asia caen en picada por el temor a una victoria de Trump

Los inversores optaron por los valores refugio, prefiriendo el yen y el oro.La confianza inicial que desprendía la favorita de los mercados, Hillary Clinton, se esfumó a medida que se fueron conociendo los primeros resultados de los comicios en los Estados clave, anunciando una elección ajustada.

Los mercados tienen una clara preferencia por Hillary Clinton que ofrece mayor visibilidad que su rival republicano Donald Trump."Ajústense los cinturones, será un viaje movido", dijo a Bloomberg Chad Morganlander, operador de Stifel, Nicolaus & Co. in Florham Park, New Jersey.

"Los inversores se moverán de manera caótica para ver claro en el flujo de informaciones", añadió.El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio, que había abierto con una moderada alza, perdió 2,2% a media jornada. Al reanudar las operaciones por la tarde (03H00 GMT) se desplomó más casi 5%.

Hong Kong se desprendía en tanto de 2,3% mientras que Shanghai caía 0,7%. Sídney se desprendió de 2,4%, Seúl 2,8% y Singapur 1,4%. El Sensex de Bombay se desplomó 6%.Hacia las 22H10 en Nueva York (03H10 GMT), en el mercado de futuros, los índices bursátiles registraban netas bajas a medida que el magnate inmobiliario acumulaba resultados favorables ante su rival demócrata Hillary Clinton.

El índice ampliado S&P 500 perdía más de 4%, (-85 puntos) mientras que le Dow Jones perdía cerca de 630 puntos (-3,42%), denotando una fuerte inquietud de los mercados sobre las perspectivas económicas.

El mercado de cambios también registró la misma volatilidad. El dólar subió a 105,47 yenes en un primer momento pero luego se depreció para cambiarse a 101,46 yenes. La moneda estadounidense tuvo el mismo comportamiento frente al euro, de valer 1,0989 dólares por euro pasó a valer 1,1222 dólares.La moneda mexicana, barómetro de la opinión de los mercados las últimas semanas, cayó en tanto a su más bajo nivel histórico. Hacia las 03H00 GMT, un dólar se cambiaba en Tokio a 20,3195 pesos, contra 18,1634 pesos más temprano, una caída de 12%.

México teme una victoria de Donald Trump por las amenazas del millonario de expulsar de Estados Unidos a millones de inmigrantes ilegales, de renegociar los acuerdos comerciales y de hacer pagar al vecino del sur la construcción de un muro en su frontera.

"La elección es crucial no sólo para el peso mexicano, sino para México", comentó a la agencia Bloomberg Juan Carlos Rodado, especialista de América Latina en el banco Natixis."Estos comicios podrían determinar el futuro de los intercambios entre los dos países y volver sobre 20 años de integración económica", agregó.

La perspectiva de una presidencia Trump, que critica el libre comercio, hacen temblar a los mercados financieros.Los inversores, al acecho de la menor información, pertinente o no, focalizados en los resultados del escrutinio, cambian la orientación "en función de los nuevos desarrollos en la elección presidencial estadounidense", comentó a la AFP Shinji Nakamura, analista de SMBC Friend Securities.

En este contexto, el oro, valor refugio, se apreció claramente, a 1.323,17 dólares la onza, contra 1.268,30 dólares al comenzar las operaciones en Asia.

Los inversores también se precipitan hacia mercado de la deuda: el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años retrocedía a 1,729%, contra 1,867% unas horas antes.

En tanto, el petróleo también cedía. Hacia las 02H30 GMT el barril de light sweet crude (WTI), referencia estadounidense del crudo, perdía 1,67 dólares a 43,31 dólares y el barril de Brent, referencia europea, para entrega en enero, cedía 1,46 dólares a 44,58 dólares.