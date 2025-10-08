En vivo
Murió Miguel Ángel Russo
Gas en Colombia
Lancha en el Caribe
Negociaciones paz Israel - Hamás

Blu Radio  / Mundo  / "Los traeremos a todos a casa": Netanyahu tras acordar primera fase del plan de paz

"Los traeremos a todos a casa": Netanyahu tras acordar primera fase del plan de paz

En otra publicación, agregó que convocará a su Gobierno para ratificar el acuerdo y agradeció a Trump, su compromiso para liberar a los rehenes en la Franja palestina.

Benjamín Netanyahu.jpg
Benjamín Netanyahu //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dedicó unas palabras a los rehenes que quedan en poder de Hamás en Gaza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que ambas partes han firmado la primera fase del plan de paz para la Franja: "Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa".

El escueto mensaje, publicado en el canal de Telegram de la Oficina de Prensa del primer ministro, es la primera reacción del mandatario al acuerdo entre Israel y Hamás para liberar a los rehenes a cambio de centenares de presos palestinos.

Luego, en otra publicación, agregó que convocará a su Gobierno para ratificar el acuerdo y agradeció a Trump, su compromiso para liberar a los rehenes en la Franja palestina.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, preside una reunión del gabinete en la Kirya, que alberga el Ministerio de Defensa de Israel, en Tel Aviv, el 31 de diciembre de 2023.
Netanyahu
AFP

"Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para ratificar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes. Agradezco a los heroicos soldados de las FDI y a todas las fuerzas de seguridad, gracias a cuyo coraje y sacrificio hemos llegado a este día", dijo Netanyahu.

Trump publicó en sus redes sociales que las dos partes han firmado la primera fase del plan de paz para Gaza, que implica que "TODOS los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna".

"Es un GRAN DÍA para el mundo árabe y musulmán, Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos", agregó Trump.

