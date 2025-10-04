En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Hamás e Israel iniciarán conversaciones para liberar a los rehenes en Gaza

Hamás e Israel iniciarán conversaciones para liberar a los rehenes en Gaza

Hamás e Israel participarán en conversaciones indirectas en El Cairo sobre la liberación de rehenes retenidos en Gaza y prisioneros palestinos.

Palestina-Israel-AFP.jpg
Banderas de Palestina e Israel
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

Los medios vinculados al estado egipcio informaron el sábado, 4 de octubre, que Hamás e Israel participarán en conversaciones indirectas en El Cairo sobre la liberación de los rehenes retenidos en Gaza y prisioneros palestinos. Las conversaciones se llevarán a cabo entre el domingo 5 y el lunes 6 de octubre.

Hamas-Rehenes-AFP.jpg
Entrega cuerpos de rehenes de Hamás
Foto: AFP

Ambas delegaciones "han comenzado a trasladarse para iniciar conversaciones en El Cairo mañana y pasado mañana [domingo y lunes], para debatir la organización de las condiciones sobre el terreno para el intercambio de todos los detenidos y presos, de acuerdo con la propuesta de Trump", el presidente estadounidense, indicó Al-Qahera News, un medio vinculado al servicio de inteligencia de Egipto.

En desarrollo...

