Lula le responde mensaje a Abelardo De La Espriella: "Vamos a trabajar juntos"

A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella reconoció los resultados que reeligieron a Lula en Brasil, además mostrando su disposición de cooperar, pese a las diferencias ideológicas existentes y pensando en potenciar la relación entre los dos países.

“El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas”, dijo De La Espriella.

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Horas después, Lula le respondió a De La Espriella y manifestó su deseo de cooperar con Colombia, pensando en lo mismo que el presidente: combatir el crimen organizado y potenciar el desarrollo, algo que, hasta ahora, ha sido plan de Gobierno en el país.

A la izquierda, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, interviene ante un atril con el escudo de Colombia; a la derecha, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla con un micrófono en la mano durante una intervención pública. AFP

“Ninguna diferencia ideológica debe anteponerse al respeto mutuo. Por eso, vamos a trabajar juntos para avanzar en una amplia agenda que atienda a los intereses de nuestros pueblos. Estoy plenamente abierto a trabajar con Colombia en temas como el desarrollo sostenible, el combate al crimen organizado y la integración económica”, puntualizó.



La resaca electoral en Brasil dejó este lunes un escenario de contrastes: mientras el mandatario reelecto, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió el respaldo de líderes mundiales tras imponerse en la segunda vuelta de los comicios presidenciales del domingo, el partido del candidato derrotado, Flávio Bolsonaro, reconoció los resultados.

El mandatario progresista, que este martes cumplirá 81 años, concentró su jornada en reuniones a puertas cerradas con miembros de su gabinete.

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Por su parte, el senador ultraderechista publicó un video en el que comentó que visitó a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en su casa en Brasilia, donde cumple su condena a 27 años de prisión por golpismo.