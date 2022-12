Lula no hizo nada para ser condenado: exprocurador brasilero

Para el exministro de Justicia del gobierno de Dilma Rousseff Eugênio Aragão, Luis Inácio ‘Lula’ Da Silva no hizo nada para merecer la condena de casi 10 años que le profirió un juez este miércoles.



“Lula absolutamente no hizo nada y la defensa fue muy clara. Curiosamente la sentencia condenatoria de modo no hace una referencia en su relatoría sobre lo que dijeron los testigos de la defensa. Solo se refiere a los testigos de acusación”, dijo.



En ese sentido, el exprocurador manifestó que el apartamento, por el cual fue condenado el expresidente, nunca fue propiedad de Lula.

“No hay ningún apartamento registrado a su nombre en el registro inmobiliario”, agregó.



Agregó que en problema de corrupción en su país va mucho más allá de los partidos o de las tendencias de izquierda o derecha. Se trata de un problema del sistema, agregó.



“Los partidos de izquierda o derecha, cuando se acerca una elección, van a los partidos, a buscar ayuda. Este no es un problema exclusivo de izquierda o de derecha, es un problema sistémico que no permite hacer política de manera diferente”, dijo en diálogo con BLU Radio.



Lula, de 71 años, fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, aunque no se decretó su prisión preventiva pues la pena aún deberá ser confirmada por un tribunal superior.



La sentencia fue proferida por el juez federal Sergio Moro, encargado de las investigaciones del caso Petrobras, quien halló culpable a Lula de beneficiarse de la gigantesca trama corrupta que desvió millones en la estatal petrolera.



El magistrado da por comprobado que el expresidente recibió 2,25 millones de reales (unos 700.000 dólares) en concepto de sobornos, los cuales se habrían materializado en la reserva y reforma de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo.





