En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaje de Transmilenio
Nicolás Maduro
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  /  Maduro celebra la unión "a toda prueba" de Venezuela y China en medio de tensión con EEUU

Maduro celebra la unión "a toda prueba" de Venezuela y China en medio de tensión con EEUU

El Gobierno de China ha expresado en diversas ocasiones su rechazo al despliegue aeronaval que mantiene Estados Unidos desde agosto en el Caribe.

Publicidad

Publicidad

Publicidad