Maduro denuncia "sabotaje internacional que impide llegada de nuevos billetes”

Desde el pasado jueves 15 de diciembre debieron llegar a Venezuela los nuevos billetes de 500, 1000, 2000, 5000, 10000 y 20000 bolívares como parte del nuevo cono monetario que ingresará a la economía venezolana.



Sin embargo, Maduro señaló que “producto de un sabotaje internacional esto no ha ocurrido”.



“Estamos siendo víctimas de un sabotaje internacional para que los nuevos billetes, que ya están listos, no puedan ser trasladados a Venezuela”, dijo el mandatario.



Maduro responsabiliza a la oposición por violencia y saqueos ante falta de billetes



Cabe señalar que Maduro responsabilizó a diputados opositores por protestas violentas y saqueos ante la falta de efectivo en el país, y pidió que esos delitos "en flagrancia" sean castigados.



"Hay identificadas en algunas fotos y videos de intentos vandálicos y algunos hechos de violencia de hoy algunos diputados de la MUD (...), la inmunidad (parlamentaria) no les alcanza hasta allí", manifestó el mandatario en una reunión de su gabinete, pidiendo "celeridad" a las autoridades judiciales.



Las protestas se dieron en varias ciudades del interior después de que este viernes dejara de tener validez el billete de 100 bolívares, el de mayor valor y circulación, que el mandatario mandó a sacar de las calles hace menos de una semana para combatir supuestas "mafias" que lo acaparaban en la frontera con Colombia.



Teniendo en cuenta que más de tres cuartas partes del dinero que circulaba en Venezuela lo hacía en billetes de 100 (0,15 dólares a la tasa oficial más alta), el país quedó prácticamente sin efectivo al no haber rastro de la anunciada llegada de los primeros valores de un nuevo cono monetario de hasta 20.000 bolívares.



Entre los saqueos a comercios y protestas de oeste a este, Maduro destacó el incendio de dos sedes de bancos estatales en Guasdalito (centro-oeste), en el que dijo que participaron dirigentes opositores que formaban parte de "mafias de bachaquerismo (contrabando) y tráfico de dinero" que operan mayormente en esa zona limítrofe con Colombia.



"Serán capturados y puestos tras las rejas en las próximas horas", manifestó Maduro. "Mano de hierro, ¡compadre!", gritó.



