Maduro ya no es presidente, es un dictador: vicepresidente de Asamblea Nacional

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Guevara, dijo en BLU Radio que la declaración de “abandono del cargo” contra Nicolás Maduro es una decisión soberana del organismo.



Guevara manifestó que no se trata de “un golpe de Estado”, como lo ha calificado el oficialismo, y que por el contrario, hay razones de sobra que justifican la decisión.



“Hay razones de sobra para demostrar que Nicolás Maduro dejó de ser presidente y se convirtió en un dictador y por ende ya no es presidente de Venezuela”, expresó.



Agregó que es consciente que en el país los poderes están secuestrados y que por lo tanto no espera que se acate la decisión del Legislativo.



El Parlamento venezolano declaró este lunes al presidente Nicolás Maduro en "abandono del cargo" al responsabilizarlo de la grave crisis que sufre el país, aunque la justicia determinó que carece de facultad para destituirlo.



La Asamblea Nacional, controlada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), votó esa iniciativa y pidió la celebración de elecciones, en víspera de que Maduro cumpla su cuarto año de mandato.