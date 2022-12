Mal tiempo amenaza la búsqueda del submarino argentino desaparecido hace 10 días

Tras diez días de la desaparición del submarino ARA "San Juan" en el Atlántico, la Armada argentina sigue sin tener "ningún tipo de indicio" de su paradero ni de sus 44 tripulantes y teme que la búsqueda se complique por el deterioro previsto de las condiciones meteorológicas a partir del domingo.



"Todavía estamos en una etapa de esperanza y desesperanza. No vamos a hacer suposiciones ni conjeturas, nos tenemos que guiar por indicios firmes. Estamos abocados para tratar de localizar al submarino", aseguró hoy el portavoz de la Armada, Enrique Balbi, al brindar el parte oficial a la prensa en Buenos Aires.



Según apuntó, siguen sin tener ningún tipo de indicio sobre la ubicación del submarino ya que, aunque la meteorología les ha estado "favoreciendo" en los últimos días, la zona es demasiado amplia y el medio, "hostil".



Este sábado, todavía los vientos son regulares y las olas no superan los tres metros, aunque, advirtió, a partir del domingo, "van a empezar a complicarse" y posiblemente "vaya disminuyendo la eficacia del barrido".



Sin embargo, la búsqueda no cesa y se concentra ahora entre los 200 y los 1.000 metros de profundidad en la zona en la que se comunicó el submarino por última vez, en el Golfo San Jorge, a 432 kilómetros de la costa patagónica argentina.



Al operativo están abocadas unas 4.000 personas y decenas de equipos marítimos y aéreos, nacionales y procedentes de 13 países, entre ellos, los que se incorporaron el viernes: un buque de la Armada de Brasil y un avión de exploración de la Marina de Rusia, considerado el más grande del mundo.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



- En Ocaña las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre de 64 años que golpeaba a su esposa en su vivienda. La mujer es atendida en el hospital mientras que el agresor está en manos de la justicia.



- Este sábado se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y según la Corte Penal Internacional, a pesar de los esfuerzos por erradicarla, el número de casos sigue siendo alarmante.



- Un hombre disparó contra varias personas en un establecimiento comercial en el municipio de Caucasia. Al parecer, se habría tratado de un ajuste de cuentas contra un hombre, de 26 años, por temas económicos de minería.



- La Fiscalía imputará cinco delitos y pedirá cárcel para el exalcalde de Bucaramanga, Luis Bohórquez, capturado por un presunto carrusel de contratos.



- El gobierno de Venezuela inició la distribución gratuita de medicinas a más de 35.600 pacientes, en medio de la escasez de fármacos.