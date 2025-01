María Corina Machado revela detalles sobre posesión de Edmundo como presidente

Tras la polémica posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, María Corina Machado compartió un mensaje grabado en video luego de que no pudiera transmitir en vivo debido a la interrupción del servicio de internet en el país.

En su declaración, publicada en redes sociales, Machado explicó las razones por las cuales Edmundo González Urrutia , presidente electo según la oposición, no viajó a Venezuela para su juramentación y cuándo podría hacerlo.

“Sobre nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, quiero transmitirles varias cosas que hemos acordado”, dijo Machado, quien aseguró haber mantenido comunicación constante con González durante su gira por países de América, donde fue recibido como jefe de Estado electo y con el apoyo de miles de venezolanos en el exilio.

Machado explicó que Edmundo González se juramentará como presidente constitucional de Venezuela “en el momento correcto y cuando las condiciones sean adecuadas”. Según señaló, el régimen de Maduro ha intensificado sus medidas de seguridad, cerrando el espacio aéreo y activando sistemas de defensa aérea.

“Hemos evaluado todo esto y decidimos que no es conveniente que hoy Edmundo ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia que está muy cerca”, afirmó María Corina Machado.

Además, Machado resaltó que el régimen de Maduro no podrá gobernar un país que, según ella, “ya decidió ser libre”. Hizo un llamado a los venezolanos a continuar ejerciendo su derecho a la protesta: “Maduro consolidó el golpe de estado y la violación a nuestra constitución. Ayer demostramos que no tenemos miedo y sé que cada vez seremos muchos más en las calles de Venezuela y el mundo”.