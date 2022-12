Más de 200 detenidos por las protestas durante la investidura de Trump

El número de detenidos por los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía en Washington, durante la toma de posesión del presidente Donald Trump, se ha elevado a 217 mientras que los agentes con heridas leves son 6, confirmó Peter Newsham, jefe de policía interino de la ciudad.

La actualización de la cifra por parte de Newsham, quien previamente había informado de 95 detenciones, se produjo en una rueda de prensa en la sede de la Policía Metropolitana, mientras que centenares de protestantes continuaban concentrados, aunque de manera pacífica, en diversas partes de la ciudad.

Newsham señaló que se han presentado cargos contra todos los detenidos por "disturbios", y remarcó que representaban "un porcentaje muy pequeño" de todos los manifestantes.

Entre tanto, centenares de personas se dispersaron el viernes por las calles de Washington durante la investidura de Donald Trump para regalar cigarrillos de marihuana y defender la legalización de su consumo.



DCMJ, el grupo organizador, dijo que estaba distribuyendo unos 8.500 porros, el doble de lo originalmente planeado, luego de recibir "una respuesta abrumadora del público".



Alan Amsterdam, uno de los organizadores del evento, dijo que había estado armando cigarrillos durante tres semanas. Amsterdam dijo que su principal esperanza es que el nuevo gobierno no se entrometa en la legalización del cannabis en la ciudad de Washington, aprobada en 2014.



Jeff Sessions, designado por Trump como nuevo fiscal general, es un crítico de la legalización de la marihuana.



Amsterdam dijo que la distribución de droga el viernes no era un acto político.



"Este es un evento no partidario", explicó. "Damos la bienvenida a los simpatizantes de Trump, a los simpatizantes de Clinton y a los de Bernie (Sanders). Cualquiera que defienda el cannabis es bienvenido".



"Queremos que la gente sepa que el cannabis es legal aquí en DC y queremos que esto siga siendo así. Nuestro mensaje a Trump es: déjalo así".



La marihuana fue legalizada en el Distrito de Columbia para uso medicinal y recreativo en 2014, aunque no para la venta comercial.



Nataly de Leon, miembro del grupo procannabis, distribuía porros el viernes, de a uno, a una fila que no paraba de crecer. Apoya el uso medicinal del cannabis.



"Hay tantos pacientes con enfermedades severas a los cuales el cannabis puede realmente ayudar", dijo.



Sostuvo que es "ridículo" que en la mayoría del país la gente pueda consumir alcohol legalmente pero no fumar marihuana.



Dawn Lee-Carty acotó que la legalización es "una de las cosas que contribuirá a 'devolver la grandeza a Estados Unidos'", el eslogan electoral de



Trump que era visto en una multitud de gorros de béisbol rojos en Washington este viernes.



El grupo DCMJ trabajó en 2014 por la aprobación de la Iniciativa 71, que legalizó el uso de cannabis en la capital estadounidense.



Desde entonces, DCMJ ha trabajado para hacer el cannabis accesible a los estadounidenses en cada estado.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Donald Trump firmó sus primeros decretos presidenciales. Mientras tanto, siguen las reacciones desde el Congreso a la llegada del nuevo inquilino de los Estados Unidos.



-El presidente Santos agradeció el respaldo que Estados Unidos brindó a Colombia en materia económica, comercial y de paz durante el Gobierno Obama.



El Fondo de la Unión Europea para el posconflicto aprobó 11 de los 95 millones de euros para proyectos en cuatro zonas del país.



-La Procuraduría encontró hallazgos preventivos en ocho centros carcelarios de Santander, donde el hacinamiento llega a casi el 80 por ciento.



-‘El Chapo’ Guzmán es acusado de 17 delitos y puede ser condenado a cadena perpetua.



-La Secretaría de Educación confirmó que hay 36 investigaciones a colegios de Bogotá por haber supuestamente violado la reglamentación de la lista de útiles escolares durante el año 2016.



-Durante el año 2016 la secretaría educación de Bogotá recibió más de 150 casos de profesores amenazados que requirieron de protección y traslado.