Material atómico y el estrecho de Ormuz: ejes que fracturaron el diálogo directo entre Irán y EEUU

Tras una intensa jornada de más de 20 horas de negociaciones directas en Islamabad, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se han roto, dejando un panorama de incertidumbre en el Medio Oriente. Según el escritor y analista Maruan Soto, a pesar del fracaso final, el encuentro tuvo un matiz histórico, ya que fue la primera vez que ambas naciones se sentaron directamente con interlocutores que “tenían la autoridad para poder tener decisiones, tomar decisiones sin necesidad de salirse a enviar mensajes a sus distintas capitales”.



El punto de quiebre: El material atómico

A pesar de la discreción que rodeó el encuentro, Soto identifica un factor determinante en el colapso del diálogo. Si bien se discutieron temas como el Frente Libanés y el paso por el Estrecho de Ormuz, el analista señala que “las conversaciones al final se rompieron justo en la entrega o no entrega de material atómico”.

Para Irán, ceder en este punto resulta inaceptable en este momento, especialmente ante el despliegue de tropas estadounidenses con capacidad de operar en tierra para recuperar dicho material. Soto subraya que “al haber tenido ya dos guerras que parten del material atómico, es el material atómico el punto del conflicto”.



El Estrecho de Ormuz como “arma masiva”

El contexto se ha visto agravado por el reciente bloqueo en el Estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica que Irán ha comenzado a utilizar con una agresividad sin precedentes. Según Soto, el régimen iraní ha descubierto en este punto geográfico “la posibilidad de usarlo como el arma masiva que nunca había usado de la misma manera como lo ha hecho hasta este momento”.

Este bloqueo no solo afecta a Estados Unidos, sino que presiona a actores como China y a los países del Golfo, quienes buscan desesperadamente una salida a la parálisis comercial.



Supervivencia del régimen y jerarquización de conflictos

Un punto clave del análisis de Soto es la jerarquización de las tensiones. Aunque el apoyo de Irán a grupos como Hezbolá (el Frente Libanés) es relevante, el analista advierte que este se encuentra en un escalafón inferior frente a la prioridad nuclear. La razón principal es la “vocación de supervivencia” que ha caracterizado al régimen durante medio siglo

En un escenario crítico, Teherán “podría priorizar su propia sobrevivencia, incluso si eso le obliga a dejar de lado un poco el Frente Libanes”. Finalmente, Soto destaca que Irán juega con la ventaja del tiempo, ya que, a diferencia de Estados Unidos, su régimen no está supeditado a procesos democráticos ni a la presión electoral.



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