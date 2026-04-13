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Blu Radio  / Mundo  / Material atómico y el estrecho de Ormuz: ejes que fracturaron el diálogo directo entre Irán y EEUU

Material atómico y el estrecho de Ormuz: ejes que fracturaron el diálogo directo entre Irán y EEUU

A pesar de la discreción que rodeó el encuentro, Soto identifica un factor determinante en el colapso del diálogo. Si bien se discutieron temas como el Frente Libanés y el paso por el Estrecho de Ormuz, el analista señala que “las conversaciones al final se rompieron justo en la entrega o no entrega de material atómico”.

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