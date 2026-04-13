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Blu Radio  / Mundo  / Trump dice que bloqueará el estrecho de Ormuz y acusa a Irán de mantener su plan nuclear

Trump dice que bloqueará el estrecho de Ormuz y acusa a Irán de mantener su plan nuclear

Aunque afirmó que las conversaciones fueron satisfactorias y que continuará vigente el alto el fuego iniciado el pasado 8 de abril, el republicano aseguró que ha ordenado a la Armada estadounidense el bloqueo de la vía marítima.

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