En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Irán abre el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego de Trump, pero impone condiciones

Irán abre el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego de Trump, pero impone condiciones

La noticia llega después de que Trump anunciara que aplazó dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes y que ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego.

Publicidad

Publicidad

Publicidad