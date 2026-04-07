Apagón digital y escudos humanos: dramático laboratorio de supervivencia en Irán

La situación en Medio Oriente ha alcanzado un punto de máxima tensión tras las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado con atacar infraestructuras energéticas, ferroviarias e incluso civiles si el gobierno iraní no desbloquea el estrecho de Ormuz. En una entrevista profunda con la analista Ryma Sheermohammadi, se revela el panorama desolador de un país que se siente "absolutamente indefenso" ante la posibilidad de que una civilización entera sea erradicada.



Escudos humanos y colapso económico en Irán

Según los informes de Sheermohammadi, el gobierno de los Ayatolas ha respondido a las amenazas externas con tácticas que ponen en riesgo directo a su población. Se ha solicitado a los jóvenes formar cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas para servir como escudos ante posibles bombardeos. Esta estrategia se suma a la movilización de niños de hasta 12 años en puestos de control armados, bajo el pretexto de que "es un honor servir a la población".

Mientras tanto, la realidad interna es crítica: la inflación en productos básicos ha alcanzado el 100% y el 80% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Sheermohammadi enfatiza que esta miseria no se debe únicamente a las presiones externas, sino a la profunda corrupción del régimen que ha priorizado su supervivencia sobre el bienestar de sus 91 millones de habitantes.



El apagón digital: Un laboratorio de control social

Uno de los puntos más alarmantes es el apagón de internet que sufre el país desde el 27 de febrero. Según datos de Netblocks citados por la analista, solo el 1% de la población mantiene conexión. Este aislamiento digital impide que los ciudadanos sepan dónde están cayendo las bombas o quién las lanza, convirtiendo a Irán en un "laboratorio" de censura extrema que podría ser imitado por otros regímenes autoritarios.

El control de la información es tal que las únicas imágenes que salen del país son las proporcionadas por el propio régimen, lo que aumenta el estado de pánico en ciudades donde la gente compra suministros de manera desesperada ante la falta de luz y comunicación.



La desprotección civil y el juego de las potencias

A diferencia de países como Israel, Irán carece de infraestructuras de protección para civiles. No existen búnkers ni sistemas de alerta antimisiles en ciudades densamente pobladas como Teherán. "Un régimen que su propia población no tiene absolutamente ningún valor para él", afirma Sheermohammadi, señalando que el Estado parece preferir la existencia de víctimas civiles para utilizarlas como propaganda internacional.

En el ámbito geoestratégico, el papel de China y Rusia es fundamental. Aunque mantienen una postura cauta en la superficie, ambos países proporcionan respaldo táctico y asesoría en sistemas de inteligencia y control digital, asegurando la resistencia del sistema iraní a pesar del aislamiento internacional.



Finalmente, la analista recuerda que, a pesar de estar entre "la espada y la pared", la sociedad civil iraní ha demostrado una firme voluntad de cambio. Aunque el camino sea difícil, Sheermohammadi sostiene que la ciudadanía es la única que busca una vida digna y que, históricamente, su voluntad terminará por prevalecer sobre la opresión de los regímenes o las amenazas externas.

Escuche aquí la entrevista: