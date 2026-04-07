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Blu Radio  / Mundo  / Apagón digital y escudos humanos: dramático laboratorio de supervivencia en Irán

Apagón digital y escudos humanos: dramático laboratorio de supervivencia en Irán

Mientras tanto, la realidad interna es crítica: la inflación en productos básicos ha alcanzado el 100% y el 80% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.

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