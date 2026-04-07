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Blu Radio  / Mundo  / Israel confirma ataque a infraestructura ferroviaria en Irán: "Debilitar y aplastar al régimen"

Israel confirma ataque a infraestructura ferroviaria en Irán: "Debilitar y aplastar al régimen"

Netanyahu confirmó bombardeos contra vías férreas y puentes utilizados, según Israel, por la Guardia Revolucionaria, en medio de la creciente tensión con Teherán y el ultimátum de Washington sobre el estrecho de Ormuz.

Benjamín Netanyahu.jpg
Irán lanza nuevos ataques contra Israel y bases de Estados Unidos: reportan explosiones
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de abr, 2026

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