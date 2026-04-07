Israel confirma ataque a infraestructura ferroviaria en Irán: "Debilitar y aplastar al régimen"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este martes que las fuerzas israelíes han atacado vías férreas y puentes en Irán en el marco de la creciente tensión regional que coincide con la aproximación del vencimiento del ultimátum de Washington a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

"Hoy (los cazas israelíes) atacaron las vías férreas y puentes utilizados por la Guardia Revolucionaria", afirmó Netanyahu en un videomensaje publicado en sus canales, en el que aseguró que estas operaciones forman parte de una intensificación de la campaña militar contra Irán.

Según el mandatario israelí, las vías ferroviarias y los puentes atacados eran utilizados para trasladar materias primas destinadas a la fabricación de armamento, así como combatientes que participaban, sostiene, en actividades hostiles contra Israel, Estados Unidos y otros países de la región.

Netanyahu insistió en que los ataques no buscan afectar "a la población civil iraní. Al contrario, buscan debilitar y aplastar al régimen de terror que los ha oprimido durante 47 años", dijo, en alusión al tiempo transcurrido desde la instauración de la República Islámica y el inicio del Gobierno de los ayatolás en Irán.



Hoy, martes, el Ejército israelí emitió una advertencia en farsi a los iraníes para que eviten montar en trenes hasta las 21.00 hora local de Irán (18.00 GMT) o, según el Ejército israelí, pondrían su "vida en peligro".

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy con que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", a horas de que se cumpla su ultimátum a Irán para que reabra el estratégico estrecho de Ormuz, a las 20.00 hora local de Washington D.C. (00.00 GMT del miércoles).

Foto: TruthSocial @realDonaldTrump

El lunes, el presidente estadounidense aseguró creer que Teherán estaba negociando "de buena fe" con su país y que "les gustaría poder llegar a un acuerdo" antes de que se cumpliera el ultimátum, aunque insistió en que la propuesta de paz iraní "no es lo suficientemente buena".

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EE.UU. e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán en la que murieron el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí (ahora sustituido por su hijo, Mojtabá Jameneí), gran parte de la cúpula militar iraní y miles de personas, entre ellos mujeres y niños, según recuentos de diversas ONG.