"Me cuesta creer que no haya raro detrás del video de María Corina Machado": Juan Pablo Guanipa

El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, en entrevista con Mañanas Blu, dirigido por Néstor Morales, expresó sus dudas sobre el video de María Corina Machado difundido tras su breve detención.

Juan Pablo Guanipa, una figura clave de la oposición venezolana, quien acompañó a María Corina Machado en los actos del día anterior, ofreció una entrevista al programa Mañanas Blu, con Néstor Morales. Guanipa, visible en imágenes junto a Machado con una camiseta azul, confirmó que sigue en Caracas, aunque "en un sitio de resguardo" debido a la situación política.

Salimos puntualmente como lo hicimos ayer, actividades como esta, pero de resto estamos en resguardo, pendiente de no ser detenidos por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro dijo

Guanipa reveló que ha sido objeto de al menos dos intentos de detención. Sobre la situación de María Corina Machado, comentó: "No estamos en el mismo lugar y lamentablemente no he podido conversar con ella desde lo sucedido ayer. Tengo la expectativa de poder hacerlo y ella ha dicho que va a hacer una alocución el día de hoy, así que espero por ella para tener certezas de qué fue lo que pasó ayer, porque hay mucha confusión alrededor de esos hechos".

Ante la pregunta sobre lo que le constaba sobre la detención de Machado y la grabación del video, Guanipa respondió que tiene la versión que entregó el comando de campaña.

"No puedo decir que me consta algo porque simplemente tengo la versión que ha dado el comando de campaña y lo que ella colocó en su cuenta de X. Las versiones que ha dado el régimen me interesan muy poco. Ellos tienen cero credibilidad en el país. Ellos son la prostitución de la palabra, ellos son la mentira andante, y por tanto no me interesa la versión que ellos han dado. La versión que tengo es lo que usted ha dicho, ella fue detenida, una persona recibió un disparo de bala en ese procedimiento que hicieron tienen que haber sido grupos de los cuerpos policiales o militares del régimen de Nicolás Maduro. Y todo lo que hay alrededor de ello me parece que también refleja las contradicciones internas que hay allí en ese grupo de dictadores comandado por el señor Nicolás Maduro", dijo.

Sobre el video en cuestión, publicado por Telesur , Guanipa expresó que espera escuchar la versión de Machado sobre lo que realmente ocurrió.

"No, la verdad no lo sé y por eso quiero esperar la versión de ella, porque ese video no se me parece a ella, honestamente. Yo conozco a María Corina. María Corina es la mujer de un carácter muy fuerte, de una solidez impresionante. Me cuesta creer que eso haya sido que no haya algo raro detrás de ese video", dijo.

Ante la insistencia de Néstor Morales, sobre las dudas que hay sobre el video, Guanipa reiteró: "No, todos creemos que hay algo raro, lo que pasa es que todavía no desciframos qué es lo que hay"

Guanipa explicó que lo que le genera suspicacia ella haya hecho un video obligada: "Eso no me cuadra. Por eso yo no quisiera especular mucho, porque yo preferiría escuchar su versión y ver cuáles son las cosas que pasaron alrededor de todo eso".

Asimismo, descartó la teoría de que se tratara de inteligencia artificial, pero insistió: "Tampoco creo que sea inteligencia artificial, pero hay algo muy raro, evidentemente. ¿Y por qué no lo publicó ella? Que es la pregunta que yo no tengo respuesta. Lo publica Telesur y los ministros del régimen. Si ella se graba un vídeo, obviamente lo natural sería que ella lo hubiera colgado en su cuenta en Twitter, ¿no? Sí, por eso es tan, tan confuso eso. Y por eso es tan importante escuchar su propia versión, que lo haya publicado Telesur y que lo publiquen los Ministros del Régimen de Maduro. Todo eso me hace a mí pensar mal. Con esta gente hay que pensar mal".

En la parte final de la entrevista, Guanipa describió la manifestación y las dificultades que enfrentaron, incluyendo la presencia de grupos armados del oficialismo.

A pesar de la represión y las detenciones previas, se mostró satisfecho con la participación: "Ante toda esta situación yo creo que hubo una multitudinaria participación, la que yo vi en Caracas fue multitudinaria, le hice seguimiento en otras partes del país y también que hubiéramos querido más gente. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, todo esto es un proceso y es un proceso que es de constancia, de trabajo, de disciplina, de dedicación y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, independientemente de lo que pase hoy con el señor Nicolás Maduro".

Finalmente, Guanipa aclaró que la Guardia Nacional Bolivariana actuó como "muro de contención" frente a los colectivos armados chavistas durante la manifestación y que la salida de él y Machado se planificó de forma separada por motivos de seguridad. Confirmó que tras la detención de Machado se activaron los protocolos del equipo, siguiendo las instrucciones de ella misma de continuar la lucha.