Médico agarró a golpes a paciente que estaba en camilla: víctima tenía problemas respiratorios

Una polémica escena desató rechazo y debate en redes sociales a nivel mundial luego de la difusión de un video grabado al interior de un hospital. En las imágenes se observa cómo un médico residente agrede físicamente a un paciente que se encontraba postrado en una camilla, minutos después de un procedimiento médico. El caso volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el trato digno en los centros de salud y los límites en la relación médico-paciente.

El hecho ocurrió en la Facultad de Medicina Indira Gandhi, ubicada en el estado de Himachal Pradesh, en India. La víctima fue identificada como Arjun Singh, un hombre de 36 años que acudió al hospital para someterse a una endoscopia debido a problemas respiratorios. De acuerdo con su relato, la situación se originó cuando le pidió al médico que se dirigiera a él con mayor respeto, tras sentirse incómodo por lo que consideró un trato informal.

Sin embargo, la discusión fue escalando hasta convertirse en una agresión física. En el video, que habría sido grabado por un asistente del mismo médico, se observa al residente Raghay Narula golpeando y pateando al paciente, quien intenta cubrirse sin posibilidad de defenderse debido a su condición en la camilla. Las imágenes generaron indignación inmediata y múltiples cuestionamientos sobre los protocolos dentro del centro médico.

Hospital tomó medidas contra el médico residente

Tras la viralización del material audiovisual, las directivas del hospital confirmaron la suspensión inmediata del médico involucrado y la apertura de una investigación interna. Además, se evalúa la responsabilidad del asistente que grabó la escena y que, según algunos testigos, también habría participado en el altercado.

Las autoridades del hospital señalaron que el caso será analizado bajo los protocolos disciplinarios vigentes, mientras se recopilan testimonios y se revisa el contexto en el que ocurrieron los hechos. La Policía, por su parte, confirmó que ya recibió la denuncia formal presentada por Arjun Singh y que adelanta las diligencias correspondientes.

Entre las acciones que se encuentran en evaluación están:

La responsabilidad individual del médico residente.

El papel del asistente que grabó el video.

El cumplimiento de los protocolos de atención al paciente.

Protestas y huelga de médicos agrandan el conflicto

La situación se complicó aún más cuando asociaciones de médicos residentes iniciaron una huelga indefinida en respaldo al profesional suspendido. Los manifestantes aseguran que el proceso no ha sido transparente y exigen garantías para el personal de salud frente a posibles sanciones arbitrarias.

Como consecuencia de la protesta, varios servicios del hospital se han visto afectados. Se suspendieron consultas externas, cirugías programadas y servicios de rutina, manteniéndose únicamente la atención de urgencias. Mientras tanto, familiares del paciente y ciudadanos realizaron manifestaciones a las afueras del hospital, exigiendo sanciones ejemplares y la intervención de las autoridades judiciales. El caso sigue abierto y continúa generando reacciones encontradas tanto dentro como fuera del sector salud.