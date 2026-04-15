Médico es acusado de extraer el órgano equivocado y causar la muerte de un paciente

Una intervención quirúrgica que debía ser de rutina terminó convertida en una tragedia que hoy tiene a un profesional de la salud enfrentando serias acusaciones penales.

Los hechos se registraron en el estado de Florida, en Estados Unidos, donde el cirujano Thomas Shaknovsky tenía a su cargo un procedimiento para extraer el bazo a un hombre de 70 años. Sin embargo, durante la operación, el médico terminó retirando una parte considerable del hígado, lo que desencadenó una hemorragia severa que no pudo ser controlada a tiempo.

De acuerdo con la investigación, la cirugía estaba programada como una esplenectomía laparoscópica, un procedimiento mínimamente invasivo. No obstante, lo ocurrido en el quirófano cambió drásticamente el curso de la intervención.

BLU Radio. Cirugía estética / Foto de referencia: AFP Michael Gruber/APA-PictureDesk

La extracción del órgano equivocado provocó una pérdida de sangre descrita por las autoridades como “catastrófica”, que llevó al fallecimiento del paciente en cuestión de minutos.



El caso fue puesto en conocimiento de un Gran Jurado del condado de Walton, que analizó las circunstancias del procedimiento y concluyó que existen fundamentos para considerar que las acciones del cirujano podrían constituir un delito. Según el organismo, no se trataría únicamente de un error médico, sino de una conducta que podría tener implicaciones penales bajo la legislación vigente.

Tras conocerse lo ocurrido, las autoridades sanitarias actuaron de inmediato. La licencia médica del profesional fue suspendida en Florida, mientras que en Alabama —estado donde también ejercía— decidió entregarla voluntariamente en medio de un proceso que buscaba retirársela de manera definitiva.

El sheriff del condado, Michael Adkinson, aseguró que el proceso se adelanta con total rigor. “Nuestro deber es seguir los hechos hasta donde nos lleven, sin temor ni favoritismos”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de garantizar el debido proceso en este caso.

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Actualmente, el médico permanece detenido en una prisión estatal mientras avanza el proceso judicial en su contra.