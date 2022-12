Medios corruptos buscan manipular las elecciones: Donald Trump

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que medios "corruptos" intentan manipular las elecciones de noviembre en favor de su rival demócrata, Hillary Clinton, a la que acusó de estar dopada durante el último debate entre ambos.



"Hillary es candidata a presidenta en lo que parece ser una elección amañada", dijo Trump a seguidores en el estado de New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos.



"La elección es amañada por medios corruptos que presentan acusaciones totalmente falsas y completas mentiras con el fin de que sea elegida presidenta", añadió.



La campaña electoral de Trump se encuentra sumida en un caos luego de la divulgación hace ocho días de un video en el que hacía comentarios vulgares sobre las mujeres, tras la cual se han sumado acusaciones de abuso sexual en su contra.



El multimillonario se presenta como una víctima de una "campaña de desprestigio" y ha optado por intensificar los ataques contra su contrincante, a pocas semanas de celebrarse las elecciones.



Trump ya había expresado acusaciones contra Hillary Clinton el sábado en Twitter:



"Hillary Clinton debería haber sido procesada y encarcelada. En vez es candidata presidencial en lo que parece ser una elección amañada".



Trump dirigió una nueva acusación a la candidata demócrata este sábado alegando que había tomado medicamentos para mejorar su rendimiento durante su último debate televisado.



"No sé qué le pasa. Al inicio de su último debate, estaba toda estimulada al principio. Al final, (...) casi no pudo llegar a su coche".



"A los atletas les hacen tomar un examen de drogas. Creo que deberíamos hacer una prueba de drogas antes del debate. ¿Por qué no hacemos eso?", propuso Trump.



La virulencia de las acusaciones de Trump hacia Clinton han despertado preocupación sobre lo que podrá ocurrir si el magnate inmobiliario pierde las elecciones, sobre cómo reaccionarán sus seguidores y si Trump será capaz de reconocer una derrota.



El presidente Barack Obama se hizo eco de esta preocupación el viernes durante un mitin a favor de Clinton.



"Esto es alguien quien... ahora está sugiriendo que si las elecciones no le son favorables, no tiene que ver con todas las cosas que dijo, sino porque están amañadas y son un fraude", dijo Obama.