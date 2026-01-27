{
En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Meta y YouTube enfrentan un juicio histórico en EE.UU. por acusaciones de adicción juvenil

Meta y YouTube enfrentan un juicio histórico en EE.UU. por acusaciones de adicción juvenil

El juicio tendrá lugar en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y supone la primera vez que las empresas presentarán su caso ante la justicia estadounidense.

Publicidad

Publicidad

Publicidad