Mi familia está asustada: relato de colombiana que vive en China sobre coronavirus

El coronavirus de Wuhan mantiene en alerta a las autoridades de salud a nivel mundial. China puso en cuarentena a 13 ciudades para contener el contagio de este virus mortal, que se ha propagado a nivel nacional, donde ya cobró la vida de 41 personas.

Rosa Wan Chi Cheng Sue, una colombiana de 26 años que actualmente vive Nantong, China, se refirió a la situación que se vive por el brote de coronavirus y confesó que donde se encuentra ya hay varias personas contagiadas.

“Estoy en una ciudad donde el virus ya contagió a algunas personas, la gente trata de no salir, si quieren hacerlo debe ser con tapabocas, pero en esta ciudad no he visto a muchos con tapabocas, la mayorá no lo usan” relató.

Rosa vive en Beijing, uno de los lugares en China donde el uso del tapabocas es prácticamente obligatorio, situación distinta a la que se presenta en Nantong, algo que le preocupa a su familia en Colombia.

“En Beijing las personas se lavan las manos las veces que puedan, mientras que acá no. Donde estoy no hay muchas personas contagiadas”, explicó.

De papás chinos, pero ella nacida en Colombia, Rosa viajó al país asiático para aprender el idioma. Le gustó tanto vivir allá que decidió hacer su carrera universitaria y maestría en China, donde planea permanecer.

“Mi familia está muy asustada, pero nosotros tratamos de vivir normalmente, aunque no salir de casa”, dijo.

Escuche aquí la entrevista completa con Rosa Wan Chi Cheng Sue en BLU Radio:

